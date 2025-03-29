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Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты

1:22
Авто

Новый автомобиль - мечта не для каждого, поэтому большинство водителей выбирают машины на вторичном рынке. Один из главных критериев при выборе — небольшой пробег. Но не все продавцы честны, и некоторые идут на уловки, чтобы искусственно занизить цифры на одометре.

приборная панель
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
приборная панель

Опытные автолюбители знают: определить, скручен ли пробег, можно и без специальных приборов. Достаточно внимательно осмотреть автомобиль.

Панель приборов

Первым делом стоит обратить внимание на состояние приборной панели. Если заметны следы вскрытия, щели или царапины — возможно, консоль разбиралась. Хотя это не всегда связано со скручиванием пробега, повод задуматься есть.

Руль и педали

Состояние руля и педалей может рассказать о реальной эксплуатации машины больше, чем одометр. Если на этих элементах заметны сильные потёртости, а пробег заявлен как небольшой — вероятнее всего, данные были изменены.

Одометр

Если перед вами механический одометр, между цифрами не должно быть неровностей и щелей. Большие зазоры — сигнал о вмешательстве. В случае с электронным одометром тревожным знаком считается появление символа "звёздочка" — он может указывать на попытку изменить показания.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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