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Расход топлива снижался прямо на глазах — водитель просто сделал одну вещь

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Авто

Многие водители сталкиваются с проблемой повышенного расхода топлива и начинают искать способы сэкономить: кто-то меняет стиль вождения, кто-то ищет выгодные заправки. Но есть более простой и эффективный приём, к которому часто прибегают опытные автолюбители.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

В чём суть метода

Один из факторов, влияющих на расход топлива — это лишний вес автомобиля. Часто в багажнике скапливаются ненужные предметы: инструменты, пустые канистры, старые тряпки, мешки и прочее, что может спокойно остаться дома.

Если освободить багажник от ненужного груза, даже снижение массы на несколько десятков килограммов способно сократить расход топлива на несколько процентов. Причём этот эффект сохраняется постоянно — пока вы не загрузите багажник снова.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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