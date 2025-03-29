Если пассажир увидит лак для ногтей в машине женщины, это вряд ли вызовет вопросы — возможно, его используют по прямому назначению. Но когда тот же флакончик обнаруживается в автомобиле мужчины, многие удивляются. Хотя зря: у водителей — вне зависимости от пола — лак для ногтей может быть вполне полезным инструментом в уходе за автомобилем.
Одна из популярных "автолайфхаков" — использование лака для маскировки мелких царапин на кузове. Достаточно нанести немного средства на повреждённый участок — и изъян станет практически незаметен. Плюс в том, что подобрать оттенок несложно: выбор цветов у лаков огромен.
Лак также пригодится, если на лобовом стекле появилась трещина. Он способен временно остановить её распространение. Конечно, это не заменит полноценный ремонт, но поможет выиграть время до визита в сервис.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.