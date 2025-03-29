Маленький флакон, большая польза: неожиданный способ спасти авто

Если пассажир увидит лак для ногтей в машине женщины, это вряд ли вызовет вопросы — возможно, его используют по прямому назначению. Но когда тот же флакончик обнаруживается в автомобиле мужчины, многие удивляются. Хотя зря: у водителей — вне зависимости от пола — лак для ногтей может быть вполне полезным инструментом в уходе за автомобилем.

Фото: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Peugeot 208

Маскировка царапин

Одна из популярных "автолайфхаков" — использование лака для маскировки мелких царапин на кузове. Достаточно нанести немного средства на повреждённый участок — и изъян станет практически незаметен. Плюс в том, что подобрать оттенок несложно: выбор цветов у лаков огромен.

Экстренная помощь стеклу

Лак также пригодится, если на лобовом стекле появилась трещина. Он способен временно остановить её распространение. Конечно, это не заменит полноценный ремонт, но поможет выиграть время до визита в сервис.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

