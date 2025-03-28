ТОП-5 экспортных модификаций автомобилей СССР

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Советские автомобили экспортировались в десятки стран, но для зарубежных рынков приходилось адаптировать машины под местные стандарты.

Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Кондратьев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ UAZ Hunter (UAZ-315195)

В результате появились интересные модификации, которые отличались от стандартных моделей. Вот ТОП-5 таких авто.

1. ВАЗ-2107 "Lada Riva" (Великобритания, Канада, Западная Европа)

Особенности

Улучшенный салон с мягкими материалами

Каталитический нейтрализатор и модернизированные моторы

Большие бамперы и новые фары по западным стандартам.

Почему пользовался спросом?

Доступный, простой в обслуживании и достаточно надёжный — "Жигули" даже продавались в Канаде!

2. Москвич-2141 "Aleko" (Франция, Бельгия, Финляндия)

Особенности

Двигатели Peugeot на экспортных версиях

Улучшенные сиденья и отделка салона

Европейская светотехника.

Почему пользовался спросом?

Просторный переднеприводный автомобиль с мягкой подвеской, но проигрывал конкурентам в качестве сборки.

3. ГАЗ-24 "Волга" (Германия, Куба, Египет, Ирак)

Особенности

Для Германии — дизельный двигатель Mercedes-Benz

Для Ближнего Востока — кондиционер и усиленная подвеска

Для Кубы — улучшенный хромированный декор.

Почему пользовался спросом?

Статусная машина, ценившаяся за прочность и комфорт, особенно в такси и госслужбах.

4. УАЗ-469 "Hunter" (Германия, Монголия, Латинская Америка)

Особенности

Дизельные моторы (в Германии и Латинской Америке)

Улучшенная защита от коррозии

Комфортные сиденья по западным стандартам.

Почему пользовался спросом?

Простой, надёжный и проходимый внедорожник, использовавшийся даже армией ФРГ.

5. ЗИЛ-130 (Китай, Болгария, Куба, Вьетнам)

Особенности

Китайская копия под маркой FAW с местными доработками

Усиленное охлаждение двигателя для жарких стран

Европейская светотехника для Болгарии.

Советские машины на экспорт часто дорабатывались, но даже в изменённом виде им было сложно конкурировать с западными аналогами. Однако некоторые модели, как "Волга" или УАЗ-469, до сих пор встречаются за границей!