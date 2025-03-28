ТОП-5 экспортных модификаций автомобилей СССР

Советские автомобили экспортировались в десятки стран, но для зарубежных рынков приходилось адаптировать машины под местные стандарты.
В результате появились интересные модификации, которые отличались от стандартных моделей. Вот ТОП-5 таких авто.
1. ВАЗ-2107 "Lada Riva" (Великобритания, Канада, Западная Европа)
Особенности
Почему пользовался спросом?
Доступный, простой в обслуживании и достаточно надёжный — "Жигули" даже продавались в Канаде!
2. Москвич-2141 "Aleko" (Франция, Бельгия, Финляндия)
Особенности
Почему пользовался спросом?
Просторный переднеприводный автомобиль с мягкой подвеской, но проигрывал конкурентам в качестве сборки.
3. ГАЗ-24 "Волга" (Германия, Куба, Египет, Ирак)
Особенности
Почему пользовался спросом?
Статусная машина, ценившаяся за прочность и комфорт, особенно в такси и госслужбах.
4. УАЗ-469 "Hunter" (Германия, Монголия, Латинская Америка)
Особенности
Почему пользовался спросом?
Простой, надёжный и проходимый внедорожник, использовавшийся даже армией ФРГ.
5. ЗИЛ-130 (Китай, Болгария, Куба, Вьетнам)
Особенности
Советские машины на экспорт часто дорабатывались, но даже в изменённом виде им было сложно конкурировать с западными аналогами. Однако некоторые модели, как "Волга" или УАЗ-469, до сих пор встречаются за границей!
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