ТОП-5 самых неуклюжих грузовиков СССР  

Советские грузовики славились своей выносливостью, но далеко не все отличались удобством и манёвренностью.
Некоторые модели были настолько громоздкими и неповоротливыми, что водители вспоминали их с не самыми тёплыми чувствами. Вот ТОП-5 грузовиков, которые можно назвать настоящими "неуклюжими гигантами" СССР.
1. БелАЗ-540
Грузоподъёмность: 27 тонн. Двигатель: 375 л. с.
Почему неуклюжий? Этот карьерный самосвал был настоящим монстром — огромные габариты, плохая манёвренность и отсутствие привычного руля (управление было на гидроцилиндрах). Для работы в карьерах он подходил идеально, но на обычных дорогах был бы настоящим кошмаром.
2. МАЗ-200
Грузоподъёмность: 7 тонн. Двигатель: 110 л. с.
Почему неуклюжий? Этот грузовик имел длинный капот, плохую обзорность и огромный радиус разворота. Парковаться на нём было трудно, особенно в условиях города.
3. КрАЗ-255Б
Грузоподъёмность: 7,5 тонн. Двигатель: 240 л. с.
Почему неуклюжий? Этот вездеходный грузовик был крайне тяжёлым в управлении: жёсткая подвеска, огромный вес, медленный разгон. КрАЗ часто использовался в армии и на стройках, но проехать на нём по узким улицам было настоящим испытанием.
4. ЗИЛ-157
Грузоподъёмность: 2,5 тонны. Двигатель: 110 л. с.
Почему неуклюжий? Несмотря на проходимость, он был ужасно тяжёл в управлении, особенно без груза. Руль без усилителя превращал маневрирование в тяжёлую работу, а трёхосная конструкция делала разворот на узких дорогах очень сложным.
5. ГАЗ-51
Грузоподъёмность: 2,5 тонны. Двигатель: 70 л. с.
Почему неуклюжий? Этот грузовик был одним из самых массовых в СССР, но его капотная компоновка ухудшала обзорность, а рессорная подвеска делала езду по неровной дороге настоящим испытанием.
Эти грузовики были надёжными, но водителям приходилось мириться с их неуклюжестью. Они были тяжёлыми, с огромным радиусом разворота и жёстким управлением.
Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.