ТОП-5 самых неуклюжих грузовиков СССР

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Советские грузовики славились своей выносливостью, но далеко не все отличались удобством и манёвренностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ МАЗ-200 фото3

Некоторые модели были настолько громоздкими и неповоротливыми, что водители вспоминали их с не самыми тёплыми чувствами. Вот ТОП-5 грузовиков, которые можно назвать настоящими "неуклюжими гигантами" СССР.

1. БелАЗ-540

Грузоподъёмность: 27 тонн. Двигатель: 375 л. с.

Почему неуклюжий? Этот карьерный самосвал был настоящим монстром — огромные габариты, плохая манёвренность и отсутствие привычного руля (управление было на гидроцилиндрах). Для работы в карьерах он подходил идеально, но на обычных дорогах был бы настоящим кошмаром.

2. МАЗ-200

Грузоподъёмность: 7 тонн. Двигатель: 110 л. с.

Почему неуклюжий? Этот грузовик имел длинный капот, плохую обзорность и огромный радиус разворота. Парковаться на нём было трудно, особенно в условиях города.

3. КрАЗ-255Б

Грузоподъёмность: 7,5 тонн. Двигатель: 240 л. с.

Почему неуклюжий? Этот вездеходный грузовик был крайне тяжёлым в управлении: жёсткая подвеска, огромный вес, медленный разгон. КрАЗ часто использовался в армии и на стройках, но проехать на нём по узким улицам было настоящим испытанием.

4. ЗИЛ-157

Грузоподъёмность: 2,5 тонны. Двигатель: 110 л. с.

Почему неуклюжий? Несмотря на проходимость, он был ужасно тяжёл в управлении, особенно без груза. Руль без усилителя превращал маневрирование в тяжёлую работу, а трёхосная конструкция делала разворот на узких дорогах очень сложным.

5. ГАЗ-51

Грузоподъёмность: 2,5 тонны. Двигатель: 70 л. с.

Почему неуклюжий? Этот грузовик был одним из самых массовых в СССР, но его капотная компоновка ухудшала обзорность, а рессорная подвеска делала езду по неровной дороге настоящим испытанием.

Эти грузовики были надёжными, но водителям приходилось мириться с их неуклюжестью. Они были тяжёлыми, с огромным радиусом разворота и жёстким управлением.