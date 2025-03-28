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ТОП-5 самых быстрых автобусов СССР  

2:28
Авто

Советские автобусы редко ассоциировались со скоростью, но среди них были настоящие "гонщики", способные разгоняться быстрее остальных.

Икарус-250
Фото: commons.wikimedia.org by Felix O, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Икарус-250

Давайте разберёмся, какие автобусы в СССР можно было назвать самыми скоростными.

1. ЛиАЗ-677Э

Максимальная скорость: 105 км/ч. Двигатель: ЗиЛ-375Я5 (180 л. с.).

Почему быстрый?
Этот экспериментальный вариант знаменитого ЛиАЗ-677 был оснащён электрическим приводом и мощным двигателем. Он разгонялся быстрее обычной версии, но в серию не пошёл.

2. ЗиЛ-158В

Максимальная скорость: 95 км/ч. Двигатель: ЗиЛ-158В (180 л. с.).

Почему быстрый?

Этот автобус разрабатывался как замена ЗиС-155. Он имел более лёгкий кузов, улучшенную аэродинамику и мощный двигатель, что позволяло ему легко разгоняться на трассе.

3. ЛАЗ-695Н

Максимальная скорость: 90 км/ч. Двигатель: ЗиЛ-375 (180 л. с.).

Почему быстрый?

Один из самых массовых городских автобусов, он обладал хорошей динамикой благодаря удачной конструкции и мощному мотору.

4. Икарус-250

Максимальная скорость: 112 км/ч. Двигатель: Rába-MAN (190 л. с.).

Почему быстрый?

Этот венгерский автобус, популярный в СССР, был предназначен для туристических перевозок и мог уверенно держать скорость выше 100 км/ч на трассе.

5. Икарус-280

Максимальная скорость: 85 км/ч. Двигатель: Rаba D2156 (192 л. с.).

Почему быстрый?

Гармоника считалась не самым быстрым автобусом, но его мощный дизель позволял ему легко разгоняться на хороших дорогах.

Хотя советские автобусы не проектировались для высоких скоростей, некоторые модели могли похвастаться хорошей динамикой. Особенно отличались туристические и экспериментальные версии.

Икарус 250 - за что любили туриста из Венгрии
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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