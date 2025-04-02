Переобулся поздно — приготовься к визиту в автосервис

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2:14
Авто

С первыми тёплыми днями водителей подстерегают не только пробки и сезонная пыль, но и опасности, способные ударить по кошельку. Эксперты сервиса "СберАвто" рассказали, какие ошибки чаще всего совершают автомобилисты весной — и чем они чреваты.

Ржавчина на автомобиле
Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ржавчина на автомобиле

1. Поздняя смена резины — удар по безопасности

Многие продолжают ездить на зимней резине до майских праздников. Это опасно: резина теряет свои свойства на тёплом асфальте, ухудшается управляемость, удлиняется тормозной путь, а сама смесь может перегреться и разрушиться. Переобуваться на летние шины стоит, когда среднесуточная температура стабильно держится от +5 до +7 °C.

2. Весенние лужи скрывают ямы

На дорогах остаётся талая вода, в которой прячутся выбоины. Один неосторожный наезд — и последствия в виде порезов шин, повреждений подвески и погнутых дисков не заставят себя ждать. Лучше сбавлять скорость и объезжать лужи, где это возможно.

3. Подвеска после зимы — не в лучшей форме

Если машину ведёт в сторону, слышны стуки или чувствуется вибрация — не игнорируй это. Но сначала стоит сменить резину, а уже потом проходить диагностику: так результаты будут объективнее.

4. Реагенты ещё не смыты — начинается коррозия

Остатки соли и песка разрушают металл, особенно в скрытых полостях. Не жди до лета: мой днище и арки чаще, особенно после поездок по грязной трассе.

5. Засорённые фильтры — тихий враг мотора и твоих лёгких

Весной в воздухе много пыли и пыльцы, а значит, воздушный и салонный фильтры забиваются быстрее. Старые фильтры — это перерасход топлива, падение мощности и неочищенный воздух в салоне. Если машину давно не обслуживали, фильтры стоит заменить в первую очередь.

Весна — это не только смена сезона, но и проверка автомобиля на прочность. Немного внимания сейчас — и летом ты поедешь без лишних трат и проблем.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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