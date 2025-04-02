Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги

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Ты думал, старая шина во дворе — это просто безобидный элемент ландшафта или импровизированный бордюр? А между тем она способна выделять токсичные вещества в течение десяти лет. Причём даже не сжигаясь. Об этом напомнил сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов, подчеркнув: автопокрышки — один из самых опасных видов бытовых отходов.

Фото: wikipedia by Imthaz Ahamed imthaz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ резина

Не зарывай — заплатишь

Сжигание или закапывание покрышек — не просто вредно, но и наказуемо. Штраф — от 2 тысяч рублей для физлиц и до 250 тысяч для юрлиц. Но даже если шину просто оставить в лесу или закопать на даче, она продолжит десятилетиями "фонить" канцерогенами.

Гоночный пилот и директор Capital Racing Team Михаил Алешин добавляет: при разложении резины выделяются полициклические ароматические углеводороды — это ядовитые соединения, которые особенно опасны при сжигании. Они загрязняют воздух, оседают в почве и попадают в воду.

Ирония дворов: вкопанная шина пугает, а 160 новых — нет

Фролов отмечает парадокс:

"Машины стоят возле детских площадок — это никого не смущает. А вот вкопанная шина вызывает волну негодования. Хотя вокруг — десятки автомобилей с четырьмя колёсами у каждой, а значит, это потенциально 160 таких же опасных покрышек".

Куда девать шины правильно

Сдать старую резину можно:

в шиномонтаж при замене;

в специализированные пункты приёма отслуживших покрышек;

на перерабатывающие предприятия.

Во многих магазинах можно оставить старые колёса при покупке новых — услуга часто бесплатна. В крупных городах, включая Москву, такие пункты работают регулярно.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил. Отработанные покрышки являются отходами IV класса опасности.



