Спасёт зимой, навредит летом — масло, о котором спорят водители

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Если ты до сих пор выбираешь масло по цене или совету соседа, пора остановиться. Особенно когда речь идёт о синтетике с индексом 0W-20 — её ставят в мотор не просто так. Это не универсальный продукт, а высокотехнологичная жидкость, рассчитанная под конкретные условия и типы двигателей. Разберёмся, в чём её фишка и кому она действительно подходит.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моторное масло

Что скрыто в маркировке 0W-20 и почему это важно

Цифра "0" перед W (от Winter) — означает, что масло остаётся текучим даже при -30 °C, обеспечивая лёгкий запуск двигателя в мороз. А вот "20" говорит о его вязкости на горячем моторе — и это уже совсем другая история. В жарком климате, особенно при активной езде, такой показатель может оказаться слишком "жидким" для надёжной защиты.

Плюсы, о которых молчат на упаковке

Масло 0W-20 создаётся из очищенной синтетической базы с добавлением современных присадок, и это даёт ощутимые преимущества:

снижает трение и износ деталей — особенно при холодном запуске;

стабилизирует температуру мотора;

очищает от шлама и нагара;

снижает расход топлива.

Подходит оно, в первую очередь, для новых двигателей с минимальными зазорами, гибридов и турбированных установок, где критически важна текучесть и стабильность.

Когда масло 0W-20 действительно нужно, а когда — нет

Использовать его стоит в трёх случаях:

Суровая зима — масло справляется с холодным запуском даже при экстремальных минусах. Современные авто — особенно гибриды и моторы с турбонаддувом. Городской ритм — короткие поездки, постоянные старты и остановки.

А вот если машина старая, двигатель изношен, вы живёте в жарком регионе или любите погонять — лучше выбрать масло с большей вязкостью. И не забывайте: всегда смотрите в руководство по эксплуатации. Если 0W-20 там не указан — не рискуйте.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



