Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поджарка из советского прошлого, которая стала ещё вкуснее с индейкой
Вулкан закипает, но молчит: как понять, что он готовится рвануть
Два самых желанных курорта Италии, о которых стоит знать
Эффективная стирка: 8 правил, которые помогут продлить жизнь вашей одежде
Руки до пола и дальше: у кого из всех животных они самые длинные
Меньше ткани — больше стиля: 5 мини-формул на весну
Глазурь стала прозрачной? Ошибка в одном движении — шеф-повар показал, как надо
Навязывать допуслуги запретили: как поправки защитят ваш кошелёк от лишних трат
Змеи в огороде? Не паникуйте — действуйте по этой инструкции

Спасёт зимой, навредит летом — масло, о котором спорят водители

2:09
Авто

Если ты до сих пор выбираешь масло по цене или совету соседа, пора остановиться. Особенно когда речь идёт о синтетике с индексом 0W-20 — её ставят в мотор не просто так. Это не универсальный продукт, а высокотехнологичная жидкость, рассчитанная под конкретные условия и типы двигателей. Разберёмся, в чём её фишка и кому она действительно подходит.

Моторное масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моторное масло

Что скрыто в маркировке 0W-20 и почему это важно

Цифра "0" перед W (от Winter) — означает, что масло остаётся текучим даже при -30 °C, обеспечивая лёгкий запуск двигателя в мороз. А вот "20" говорит о его вязкости на горячем моторе — и это уже совсем другая история. В жарком климате, особенно при активной езде, такой показатель может оказаться слишком "жидким" для надёжной защиты.

Плюсы, о которых молчат на упаковке

Масло 0W-20 создаётся из очищенной синтетической базы с добавлением современных присадок, и это даёт ощутимые преимущества:

  • снижает трение и износ деталей — особенно при холодном запуске;

  • стабилизирует температуру мотора;

  • очищает от шлама и нагара;

  • снижает расход топлива.

Подходит оно, в первую очередь, для новых двигателей с минимальными зазорами, гибридов и турбированных установок, где критически важна текучесть и стабильность.

Когда масло 0W-20 действительно нужно, а когда — нет

Использовать его стоит в трёх случаях:

  1. Суровая зима — масло справляется с холодным запуском даже при экстремальных минусах.

  2. Современные авто — особенно гибриды и моторы с турбонаддувом.

  3. Городской ритм — короткие поездки, постоянные старты и остановки.

А вот если машина старая, двигатель изношен, вы живёте в жарком регионе или любите погонять — лучше выбрать масло с большей вязкостью. И не забывайте: всегда смотрите в руководство по эксплуатации. Если 0W-20 там не указан — не рискуйте.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Нагиев высказался о критике Тарковского со стороны Андреасяна: я бы этого не делал
Российское кино
Нагиев высказался о критике Тарковского со стороны Андреасяна: я бы этого не делал Аудио 
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Экономика и бизнес
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными Аудио 
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Наука и техника
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Почему мотоциклы Днепр и Урал до сих пор популярны за границей Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Последние материалы
Поджарка из советского прошлого, которая стала ещё вкуснее с индейкой
Вулкан закипает, но молчит: как понять, что он готовится рвануть
Два самых желанных курорта Италии, о которых стоит знать
Руки до пола и дальше: у кого из всех животных они самые длинные
Эффективная стирка: 8 правил, которые помогут продлить жизнь вашей одежде
Меньше ткани — больше стиля: 5 мини-формул на весну
Спасёт зимой, навредит летом — масло, о котором спорят водители
Навязывать допуслуги запретили: как поправки защитят ваш кошелёк от лишних трат
Глазурь стала прозрачной? Ошибка в одном движении — шеф-повар показал, как надо
Змеи в огороде? Не паникуйте — действуйте по этой инструкции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.