Место у дома станет дорогим — штрафы увеличивают, парковки обещают

В России готовится серьёзная перестройка правил для автомобилистов — штраф за парковку на тротуаре собираются увеличить в три раза. Об этом сообщили автоэксперты, ссылаясь на законопроект, который уже направили на рассмотрение в правительство РФ. Инициаторы — депутаты от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого.
Нынешние штрафы, установленные ещё в 2011 году, парламентарии считают безнадёжно устаревшими. За это время выросло и число автомобилей, и количество нарушений, связанных с их парковкой.
По предложению депутатов:
в регионах страны штраф хотят поднять с 1000 до 3000 рублей,
в Москве и Санкт-Петербурге — с 3000 до 5000 рублей.
Как отмечают авторы инициативы, жалобы от жителей продолжают поступать ежедневно. Во многих дворах машины стоят на газонах, детских площадках и даже у подъездов, не оставляя пешеходам иного выхода, кроме как идти по проезжей части.
Это становится особенно опасным для детей и пожилых людей, да и просто неудобно для всех, кто передвигается пешком. Люди возмущены — ведь элементарные правила игнорируются.
Одна из причин массовых нарушений — острая нехватка легальных парковочных мест. В своём законопроекте депутаты упомянули и эту проблему. Они предлагают параллельно проработать создание дополнительных стоянок рядом с домами и социальными учреждениями.
В итоге речь идёт не только о наказаниях, но и о более удобной и честной организации городской среды, где пешеходы не уступают автомобилистам.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».
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