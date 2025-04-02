Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вулкан закипает, но молчит: как понять, что он готовится рвануть
Два самых желанных курорта Италии, о которых стоит знать
Руки до пола и дальше: у кого из всех животных они самые длинные
Эффективная стирка: 8 правил, которые помогут продлить жизнь вашей одежде
Меньше ткани — больше стиля: 5 мини-формул на весну
Спасёт зимой, навредит летом — масло, о котором спорят водители
Навязывать допуслуги запретили: как поправки защитят ваш кошелёк от лишних трат
Глазурь стала прозрачной? Ошибка в одном движении — шеф-повар показал, как надо
Змеи в огороде? Не паникуйте — действуйте по этой инструкции

Место у дома станет дорогим — штрафы увеличивают, парковки обещают

1:52
Авто

В России готовится серьёзная перестройка правил для автомобилистов — штраф за парковку на тротуаре собираются увеличить в три раза. Об этом сообщили автоэксперты, ссылаясь на законопроект, который уже направили на рассмотрение в правительство РФ. Инициаторы — депутаты от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого.

Автомобильная камера
Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автомобильная камера

Нынешние штрафы, установленные ещё в 2011 году, парламентарии считают безнадёжно устаревшими. За это время выросло и число автомобилей, и количество нарушений, связанных с их парковкой.

По предложению депутатов:

  • в регионах страны штраф хотят поднять с 1000 до 3000 рублей,

  • в Москве и Санкт-Петербурге — с 3000 до 5000 рублей.

Парковка на газонах и детских площадках  больше не пройдёт

Как отмечают авторы инициативы, жалобы от жителей продолжают поступать ежедневно. Во многих дворах машины стоят на газонах, детских площадках и даже у подъездов, не оставляя пешеходам иного выхода, кроме как идти по проезжей части.

Это становится особенно опасным для детей и пожилых людей, да и просто неудобно для всех, кто передвигается пешком. Люди возмущены — ведь элементарные правила игнорируются.

Мест для парковки не хватает — решат ли проблему комплексно

Одна из причин массовых нарушений — острая нехватка легальных парковочных мест. В своём законопроекте депутаты упомянули и эту проблему. Они предлагают параллельно проработать создание дополнительных стоянок рядом с домами и социальными учреждениями.

В итоге речь идёт не только о наказаниях, но и о более удобной и честной организации городской среды, где пешеходы не уступают автомобилистам.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Шоу-бизнес
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника Аудио 
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Авто
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Почему мотоциклы Днепр и Урал до сих пор популярны за границей Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Последние материалы
Спасёт зимой, навредит летом — масло, о котором спорят водители
Навязывать допуслуги запретили: как поправки защитят ваш кошелёк от лишних трат
Глазурь стала прозрачной? Ошибка в одном движении — шеф-повар показал, как надо
Змеи в огороде? Не паникуйте — действуйте по этой инструкции
ТОП-5 напитков из СССР: от Байкала до Буратино
Телларо: идеальное место для уединённых вечеров — найдите свой уголок счастья!
Как продлить сладкое удовольствие: малина плодоносит до заморозков
Мозг машины: что происходит внутри нейросети, пока вы просто задаете вопрос
Уникальные советы для худых мужчин: восстановление микрофлоры и работа нервной системы
Мария Погребняк назвала минусы статуса любовницы: не достойна быть единственной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.