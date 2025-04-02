Место у дома станет дорогим — штрафы увеличивают, парковки обещают

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В России готовится серьёзная перестройка правил для автомобилистов — штраф за парковку на тротуаре собираются увеличить в три раза. Об этом сообщили автоэксперты, ссылаясь на законопроект, который уже направили на рассмотрение в правительство РФ. Инициаторы — депутаты от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого.

Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автомобильная камера

Нынешние штрафы, установленные ещё в 2011 году, парламентарии считают безнадёжно устаревшими. За это время выросло и число автомобилей, и количество нарушений, связанных с их парковкой.

По предложению депутатов:

в регионах страны штраф хотят поднять с 1000 до 3000 рублей,

в Москве и Санкт-Петербурге — с 3000 до 5000 рублей.

Парковка на газонах и детских площадках больше не пройдёт

Как отмечают авторы инициативы, жалобы от жителей продолжают поступать ежедневно. Во многих дворах машины стоят на газонах, детских площадках и даже у подъездов, не оставляя пешеходам иного выхода, кроме как идти по проезжей части.

Это становится особенно опасным для детей и пожилых людей, да и просто неудобно для всех, кто передвигается пешком. Люди возмущены — ведь элементарные правила игнорируются.

Мест для парковки не хватает — решат ли проблему комплексно

Одна из причин массовых нарушений — острая нехватка легальных парковочных мест. В своём законопроекте депутаты упомянули и эту проблему. Они предлагают параллельно проработать создание дополнительных стоянок рядом с домами и социальными учреждениями.

В итоге речь идёт не только о наказаниях, но и о более удобной и честной организации городской среды, где пешеходы не уступают автомобилистам.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».

