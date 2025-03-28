ТОП-5 самых редких мотоциклов из СССР

Советские мотоциклы славились своей надёжностью и простотой конструкции.
Однако среди серийных моделей встречались редкие и необычные модификации, которые выпускались ограниченными партиями или создавались для специфических задач. Представляем ТОП-5 самых редких модификаций советских мотоциклов.
1. М-52 — первый серийный мотоцикл с верхнеклапанным двигателем
Производство: 1954-1957 гг.
Особенности:
Почему редкий? Был выпущен тиражом всего 678 экземпляров, после чего производство свернули.
2. ИЖ-350П — пожарный мотоцикл
Производство: 1950-е гг.
Особенности:
Почему редкий? Был выпущен ограниченной серией для нужд МЧС СССР.
3. К-125Б — мотоцикл для воздушного десанта
Производство: 1949-1950 гг.
Особенности:
Почему редкий? Экспериментальная модель, выпущенная малыми партиями.
4. М-75 — "советский BMW R75"
Производство: 1941-1946 гг.
Особенности:
Почему редкий? Производство свернули после войны, выпущено не более 500 экземпляров.
5. Тула-200Т — грузовой мотороллер
Производство: 1959-1962 гг.
Особенности:
Почему редкий? Большинство экземпляров списали после службы, до наших дней дошли единицы.
Некоторые советские мотоциклы создавались для узкоспециализированных задач и не получили широкого распространения. Они необычны, редки и сегодня представляют ценность для коллекционеров.
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