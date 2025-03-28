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ТОП-5 самых редких мотоциклов из СССР

2:53
Авто

Советские мотоциклы славились своей надёжностью и простотой конструкции.

Иж-350 во Владивостоке
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Иж-350 во Владивостоке

Однако среди серийных моделей встречались редкие и необычные модификации, которые выпускались ограниченными партиями или создавались для специфических задач. Представляем ТОП-5 самых редких модификаций советских мотоциклов.

1. М-52 — первый серийный мотоцикл с верхнеклапанным двигателем

Производство: 1954-1957 гг.

Особенности:

  • Первый советский мотоцикл с верхнеклапанным мотором (500 см³, 24 л. с.)
  • Разрабатывался на основе BMW R51
  • Лёгкий (175 кг) и манёвренный.

Почему редкий? Был выпущен тиражом всего 678 экземпляров, после чего производство свернули.

2. ИЖ-350П — пожарный мотоцикл

Производство: 1950-е гг.

Особенности:

  • Оснащался пожарным оборудованием
  • Имел место для огнетушителей и шлангов
  • Использовался в труднодоступных местах.

Почему редкий? Был выпущен ограниченной серией для нужд МЧС СССР.

3. К-125Б — мотоцикл для воздушного десанта

Производство: 1949-1950 гг.

Особенности:

  • Лёгкая конструкция для сброса с парашютом
  • Складываемый руль и сиденье
  • Двигатель 125 см³, 4,5 л. с.

Почему редкий? Экспериментальная модель, выпущенная малыми партиями.

4. М-75 — "советский BMW R75"

Производство: 1941-1946 гг.

Особенности:

  • 750 см³, 22 л. с., карданный привод
  • Аналог немецкого BMW R75
  • Создавался как военный мотоцикл.

Почему редкий? Производство свернули после войны, выпущено не более 500 экземпляров.

5. Тула-200Т — грузовой мотороллер

Производство: 1959-1962 гг.

Особенности:

  • Грузоподъёмность до 200 кг
  • Двигатель 200 см³, 10 л. с.
  • Использовался на почте и заводах.

Почему редкий? Большинство экземпляров списали после службы, до наших дней дошли единицы.

Некоторые советские мотоциклы создавались для узкоспециализированных задач и не получили широкого распространения. Они необычны, редки и сегодня представляют ценность для коллекционеров.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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