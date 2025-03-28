ТОП-5 самых редких грузовиков СССР, которые мало кто видел

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Советский автопром не боялся экспериментировать.

Фото: commons.wikimedia.org by Nailgun3d, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ГАЗ-62

Конечно, в этом случае получались и не совсем удачные концепты. Вот ТОП-5 самых редких грузовиков СССР, которые мало кто видел.

1. НАМИ-012

Экспериментальный паровой грузовик, разработанный в конце 40-х — начале 50-х годов. Обладал уникальной конструкцией с паровой машиной.

Не пошёл в серию из-за сложности конструкции и высокого расхода топлива.

2. ЗИЛ-Э134

Экспериментальный восьмиколёсный грузовик, разработанный в середине 50-х годов. Обладал высокой проходимостью и грузоподъёмностью.

Машина не стала серийной из-за сложности конструкции и высокой стоимости.

3. ГАЗ-62

Экспериментальный полноприводный грузовик, разработанный в конце 50-х годов. Обладал высокой проходимостью и манёвренностью.

Не пошёл в массовое производство из-за высокой стоимости и сложности конструкции.

4. МАЗ-2000 "Перестройка"

Экспериментальный магистральный автопоезд, разработанный в конце 80-х годов. Обладал аэродинамическим дизайном и передовыми техническими характеристиками.

Эта машина не стала серийной уже из-за распада СССР.

5. КМЗ-3

Экспериментальный малотоннажный грузовик, разработанный в начале 60-х годов. Обладал уникальной конструкцией с мотоциклетным двигателем.

Автомобиль не ушёл в массовое производство из-за низкой грузоподъёмности и сложности конструкции.

Эти грузовики — настоящие шедевры советского автопрома. Они были разработаны с применением передовых технологий и конструкторских решений, но, к сожалению, не получили широкого распространения.