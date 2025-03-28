Советский автопром не боялся экспериментировать.
Конечно, в этом случае получались и не совсем удачные концепты. Вот ТОП-5 самых редких грузовиков СССР, которые мало кто видел.
1. НАМИ-012
Экспериментальный паровой грузовик, разработанный в конце 40-х — начале 50-х годов. Обладал уникальной конструкцией с паровой машиной.
Не пошёл в серию из-за сложности конструкции и высокого расхода топлива.
2. ЗИЛ-Э134
Экспериментальный восьмиколёсный грузовик, разработанный в середине 50-х годов. Обладал высокой проходимостью и грузоподъёмностью.
Машина не стала серийной из-за сложности конструкции и высокой стоимости.
3. ГАЗ-62
Экспериментальный полноприводный грузовик, разработанный в конце 50-х годов. Обладал высокой проходимостью и манёвренностью.
Не пошёл в массовое производство из-за высокой стоимости и сложности конструкции.
4. МАЗ-2000 "Перестройка"
Экспериментальный магистральный автопоезд, разработанный в конце 80-х годов. Обладал аэродинамическим дизайном и передовыми техническими характеристиками.
Эта машина не стала серийной уже из-за распада СССР.
5. КМЗ-3
Экспериментальный малотоннажный грузовик, разработанный в начале 60-х годов. Обладал уникальной конструкцией с мотоциклетным двигателем.
Автомобиль не ушёл в массовое производство из-за низкой грузоподъёмности и сложности конструкции.
Эти грузовики — настоящие шедевры советского автопрома. Они были разработаны с применением передовых технологий и конструкторских решений, но, к сожалению, не получили широкого распространения.
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