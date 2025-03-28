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ТОП-5 советских автомобилей, которые Запад хотел скопировать

Авто

Некоторые советские автомобили вызывали интерес у западных производителей, хотя говорить о прямом копировании было бы не совсем корректно.

ВАЗ-2121 Нива.2
Фото: commons.wikimedia.org by FightinG FalcoN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ВАЗ-2121 Нива.2

Скорее, речь шла о заимствовании отдельных технических решений или дизайнерских элементов. Вот несколько примеров из СССР.

1. "Нива" (ВАЗ-2121)

Этот внедорожник вызвал настоящий фурор на Западе. Его компактные размеры, полный привод и независимая передняя подвеска сделали его уникальным предложением на рынке.

Многие западные компании изучали конструкцию "Нивы" и использовали её идеи при разработке собственных внедорожников.

2. ГАЗ-24 "Волга"

Этот автомобиль отличался элегантным дизайном и комфортабельным салоном.

Некоторые западные эксперты отмечали сходство "Волги" с американскими автомобилями того времени, хотя речь шла скорее о влиянии общего стиля, чем о прямом копировании.

3. "Запорожец" (ЗАЗ-965)

Этот малолитражный автомобиль, несмотря на свою простоту, имел ряд интересных технических решений, например, заднее расположение двигателя.

Некоторые западные производители изучали конструкцию "Запорожца" в поисках идей для создания экономичных городских автомобилей.

4. ГАЗ-13 "Чайка"

Этот представительский автомобиль отличался роскошным дизайном и комфортабельным салоном.

Хотя "Чайка" имела некоторое сходство с американскими автомобилями того времени, она была оригинальной разработкой советских конструкторов.

5. Москвич-412

Данный автомобиль, в частности, его двигатель, вызывал интерес за рубежом.

Мотор "Москвича", был достаточно современным для своего времени.

Важно отметить, что в большинстве случаев речь шла о заимствовании отдельных идей и технических решений. Советские конструкторы также активно изучали западные разработки и использовали их в своих автомобилях.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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