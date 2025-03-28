Инспектор тормозит: можно ли покинуть место остановки, если сотрудник ГИБДД не подошёл

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При остановке транспортного средства инспектором ГИБДД водитель обязан подчиниться и остановиться в указанном месте. Однако бывают ситуации, когда после остановки инспектор длительное время не подходит к автомобилю. В таких случаях у водителя возникает вопрос: можно ли уехать, не дожидаясь инспектора?​

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль ДПС

Обязанности водителя при остановке

Согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации, водитель обязан выполнить требование сотрудника полиции об остановке. После остановки рекомендуется оставаться на месте и ожидать подхода инспектора.​

Действия при длительном ожидании

Если инспектор не подходит к автомобилю в течение продолжительного времени, рекомендуется:​

Подождать 10-15 минут. Инспектор может быть занят другими водителями или служебными обязанностями. Ожидание в течение этого времени считается разумным.​ Выйти из автомобиля и подойти к инспектору. Если ожидание затянулось, можно самостоятельно выйти из машины (предварительно убедившись в безопасности) и уточнить у инспектора причину остановки и необходимость дальнейших действий.​

Последствия самовольного отъезда

Самовольный отъезд без разрешения инспектора может быть расценен как неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Согласно статье 12.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей. В некоторых случаях действия водителя могут быть квалифицированы по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), что влечёт более серьёзные последствия, включая штраф до 4 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.​

Рекомендации для водителей

Сохраняйте спокойствие. Понимание своих прав и обязанностей поможет избежать конфликтных ситуаций.​

Фиксируйте время ожидания. Использование видеорегистратора или запись времени может быть полезным в случае разбирательств.​

Не уезжайте без разрешения. Даже при длительном ожидании рекомендуется дождаться инспектора или самостоятельно уточнить у него необходимость дальнейшего пребывания на месте.​

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать недоразумений и возможных санкций со стороны правоохранительных органов.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

