Секреты общения с ГИБДД: когда можно отказаться от приглашения в патрульный автомобиль

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При остановке транспортного средства инспектор ГИБДД может предложить водителю пройти в патрульный автомобиль для оформления документов или других процессуальных действий. Однако важно понимать, что такое предложение является именно предложением, а не требованием. Согласно пункту 93.3 Административного регламента МВД № 664, сотрудник полиции вправе предложить участнику дорожного движения занять место в патрульном автомобиле или пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов. Однако водитель имеет полное право отказаться от такого предложения без каких-либо юридических последствий.​

Фото: commons.wikimedia.org by Semenov.m7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ГИБДД

Обязанность покинуть свой автомобиль и проследовать в патрульную машину возникает у водителя только в определённых случаях, предусмотренных законодательством. К таким ситуациям относятся:​

Административное задержание или доставление : Если в отношении водителя применяется мера административного задержания или его необходимо доставить в дежурную часть, инспектор имеет право потребовать от него проследовать в служебный автомобиль.​

Проведение досмотра транспортного средства: При необходимости досмотра автомобиля водитель и пассажиры обязаны покинуть салон, однако требование занять место в патрульной машине в этом случае отсутствует.​

В остальных ситуациях, таких как проверка документов или составление протокола об административном правонарушении, водитель не обязан выходить из своего автомобиля или пересаживаться в патрульную машину. Инспектор может лишь предложить это, и отказ от такого предложения не влечёт за собой наказания.​

Таким образом, водитель должен различать просьбу и требование со стороны сотрудника ГИБДД. Законные требования инспектора обязательны для исполнения, тогда как на просьбу водитель вправе ответить отказом без негативных последствий

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

