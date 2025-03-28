Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подушка из слитков: Россия строит броню из золота
Рай у моря или суровое испытание: сибиряки раскрыли правду о жизни в Сочи
Тайна древней пирамиды: 2200 лет под песками Иудейской пустыни
Почему молоко вредно даже для самых ласковых мурлык
Враг на кухне или жидкое золото: оливковое масло легко портится
Студенты получат неожиданные шансы: как государственная программа изменит их карьеру
Суд над Жераром Депардье: прокуратура требует 18 месяцев тюрьмы
Умерла легенда баскетбола: что случилось с почётным спортивным судьёй России
Автокредиты под давлением? Обмануть систему или придерживаться правил

Пять смертельных ошибок при обгоне фур: как избежать трагедии на трассе

2:35
Авто

Обгон фуры на трассе — манёвр, требующий повышенной концентрации и осторожности. Даже опытные водители могут совершать ошибки, приводящие к серьёзным последствиям. Рассмотрим пять распространённых ошибок при обгоне грузовиков и способы их избежать.

Машины на трассе
Фото: commons.wikimedia.org by Valentina Filippova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Машины на трассе

1. Слишком близкое следование перед обгоном

Многие водители стремятся максимально приблизиться к задней части фуры перед обгоном, полагая, что это сократит время манёвра. Однако такое поведение значительно ограничивает обзор встречной полосы, увеличивая риск столкновения. Рекомендуется сохранять достаточную дистанцию, чтобы иметь чёткое представление о дорожной ситуации впереди.

2. Игнорирование обзора в зеркалах

Перед началом обгона важно убедиться в отсутствии быстро приближающихся транспортных средств сзади. Пренебрежение проверкой левого зеркала может привести к аварийной ситуации, когда другой автомобиль уже начал обгон. Всегда оценивайте обстановку позади и сбоку перед выполнением манёвра.

3. Обгон нескольких транспортных средств одновременно

Попытка обогнать сразу несколько автомобилей или колонну грузовиков существенно увеличивает время нахождения на встречной полосе. Это повышает вероятность возникновения опасных ситуаций, особенно при появлении встречного транспорта. Безопаснее обгонять поочерёдно, возвращаясь в свою полосу после каждого манёвра.

4. Недооценка скорости и мощности автомобиля

Обгон быстро движущейся фуры требует от автомобиля достаточной мощности для уверенного и быстрого завершения манёвра. Недооценка необходимой скорости или переоценка возможностей своего транспортного средства может привести к затяжному обгону и созданию аварийной ситуации. Особенно это актуально на подъёмах и в условиях ограниченной видимости.

5. Обгон на подъёме или в условиях плохой видимости

Обгон на подъёме, в тумане или при других неблагоприятных условиях ограничивает видимость и увеличивает время, необходимое для завершения манёвра. Это существенно повышает риск столкновения с встречным транспортом. Рекомендуется воздержаться от обгона в таких условиях и дождаться более безопасного участка дороги.

Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск аварийных ситуаций при обгоне фур и обеспечить безопасность на дороге.

Уточнения

Седельный автомобильный поезд, Автомобильный (седельный) тягач с полуприцепом или в просторечии фу́ра — автомобиль c грузовым полуприцепом или с грузовым полуприцепом и прицепами.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Салат с крабовыми палочками, который преобразит ваш праздничный стол
Еда и рецепты
Салат с крабовыми палочками, который преобразит ваш праздничный стол Аудио 
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Красота и стиль
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым Аудио 
Тело Адель, которого никто не ожидал — и путь, который может пройти каждая
Новости спорта
Тело Адель, которого никто не ожидал — и путь, который может пройти каждая Аудио 
Популярное
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.

Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Последние материалы
Подушка из слитков: Россия строит броню из золота
Рай у моря или суровое испытание: сибиряки раскрыли правду о жизни в Сочи
Тайна древней пирамиды: 2200 лет под песками Иудейской пустыни
Почему молоко вредно даже для самых ласковых мурлык
Враг на кухне или жидкое золото: оливковое масло легко портится
Студенты получат неожиданные шансы: как государственная программа изменит их карьеру
Суд над Жераром Депардье: прокуратура требует 18 месяцев тюрьмы
Умерла легенда баскетбола: что случилось с почётным спортивным судьёй России
Автокредиты под давлением? Обмануть систему или придерживаться правил
Ренато Гаучо назначен новым тренером сборной Бразилии по баскетболу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.