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Секреты модернизации военного Humvee: что скрывает AM General

1:28
Авто

Американская компания AM General представила обновлённую версию легендарного армейского внедорожника Humvee — модель NXT 360. Эта модернизация направлена на повышение мобильности и универсальности автомобиля, чтобы соответствовать современным требованиям на поле боя.

Humvee
Фото: commons.wikimedia.org by ISAF Headquarters Public Affairs Office from Kabul, Afghanistan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Humvee

Ключевые улучшения Humvee NXT 360:

  • Усиленная подвеска: Обеспечивает повышенную проходимость и устойчивость на сложных ландшафтах.

  • Мощный двигатель: Новый силовой агрегат увеличивает крутящий момент, улучшая динамику разгона и общую производительность.

  • Модульная конструкция: Позволяет адаптировать автомобиль для различных задач, вмещая от двух до шести пассажиров и необходимое оборудование.

На оборонной выставке DSEI-2021 в Лондоне была представлена версия NXT 360, оснащённая дистанционно управляемым боевым модулем Kongsberg RWS с крупнокалиберным пулемётом. Система вооружения синхронизирована с локатором выстрела BBN Boomerang, позволяющим оперативно определять направление огня противника.

Эти усовершенствования демонстрируют стремление AM General сохранить актуальность Humvee в современных военных операциях, обеспечивая высокую мобильность, защиту и адаптивность к разнообразным боевым условиям.

Уточнения

HMMWV или Humvee ([hʌmˈviː], сокращение от англ. High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle — «высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство», читается «Хамви́») — американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости, состоящий на вооружении в основном у ВС США, а также вооружённых сил, полицейских и иных служб некоторых других стран.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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