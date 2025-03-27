ТОП-5 забытых советских автобусов

Советский автопром выпускал не только известные автобусы, такие как ЛиАЗ-677 или ПАЗ-672, но и множество моделей, которые по разным причинам остались в тени.

Фото: commons.wikimedia.org by FOTO:Fortepan —, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автобус ЛАЗ

Некоторые из них выпускались малыми сериями, другие не прижились, а третьи оказались забытыми после распада СССР. Давайте вспомним 5 советских автобусов, которые сегодня известны лишь энтузиастам.

1. ЛАЗ-697 "Турист"

Этот автобус выпускался на Львовском автобусном заводе с 1959 года. Он был предназначен для междугородних поездок, отличался комфортабельным салоном с мягкими сиденьями и панорамными окнами.

Однако массового распространения не получил из-за конкуренции с более вместительными моделями.

2. КАВЗ-3100

Опытный автобус Курганского завода был спроектирован в 1972 году. В отличие от "пазиков", он имел современный дизайн и улучшенную компоновку. Однако в серию модель так и не пошла, поскольку на тот момент приоритет отдавали уже проверенным конструкциям.

3. ЗИЛ-158В

Эта модификация известного автобуса ЗИЛ-158 выпускалась ограниченной партией. Автобус был переходной моделью между старым ЗИС-155 и массовым ЛиАЗ-158. У него была улучшенная вентиляция и более удобный салон, но широкого распространения не получил.

4. РАФ-2203 "Турист"

Редкая версия популярного микроавтобуса РАФ-2203 была предназначена для дальних поездок. В ней были сиденья повышенной комфортности, улучшенная шумоизоляция и даже багажные отсеки на крыше.

Однако проект не получил развития, и автобус остался в истории как редкий эксперимент.

5. ПАЗ-526

Этот автобус создавался как альтернатива городским моделям ЛиАЗа. В нём была предусмотрена низкопольная компоновка для удобной посадки пассажиров, но в серию он так и не пошёл.

Впоследствии разработка легла в основу будущих низкопольных моделей уже в постсоветское время.

Многие эти автобусы оказались забытыми, а некоторые оказали влияние на будущие поколения автобусов. Сегодня эти машины можно увидеть только на ретро-выставках или в музеях, но они остаются важной частью истории советской техники.