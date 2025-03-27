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Легенды скорости по цене обычных седанов — 5 спорткаров, которые заставят ваше сердце биться чаще

3:15
Авто

Chevrolet Corvette C8 — без сомнений, автомобиль мечты. Мощный, эффектный, с центральным расположением двигателя, он легко оставляет позади многих конкурентов. Но давайте честно: не каждый может выложить $60,000+ за спорткар. Хорошая новость — это вовсе не значит, что придётся отказаться от удовольствия вождения. Есть масса отличных машин, которые дадут схожие эмоции — за куда более скромные деньги.

Chevrolet Camaro
Фото: Wikipedia by Kevin Ward, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Chevrolet Camaro

Вот несколько моделей, которые стоит рассмотреть, если Corvette C8 пока только в разделе "мечты".

Mazda MX-5 Miata (NC, 2006-2015): классика лёгкого заднеприводного кайфа

Если вы хотите максимум удовольствия на извилистых дорогах — Miata ваш верный друг. Задний привод, масса около тонны, 2-литровый мотор мощностью 170 л. с., отзывчивая механика и легендарная надёжность — всё это делает её культовой.
Добавьте к этому вместительный (по меркам родстера) багажник на 150 литров и кабину, в которой просторно даже высокому водителю, — и вы получите идеального компаньона на каждый день.

Ford Mustang V6 (2005-2014): когда хочется американской классики

Не обязательно брать GT, чтобы прочувствовать дух Mustang. Версия с 4-литровым V6 на 210 "лошадей" — отличное решение для тех, кто хочет стиль, мощь и характер без лишних трат. Агрессивный силуэт, неплохая динамика и уверенная тяга делают его интересным выбором на вторичке.

Toyota GR86: баланс и задний привод — всё, как вы любите

Этот автомобиль создан для тех, кто ценит управляемость. У GR86 2.4-литровый оппозитный двигатель, 228 л. с., механика, и вся философия машины построена вокруг "чистого вождения". Это купе идеально сбалансировано и просто создано для поворотов.

Honda Civic Si: когда драйв и практичность — не враги

Civic Si — один из немногих спортседанов, который можно использовать как повседневную машину. Под капотом — 1.5 турбо, 200 л. с., "механика" и блокировка дифференциала. Едет бодро, смотрится современно и не требует жертвовать комфортом или расходом.

Chevrolet Camaro SS: если вы всё-таки хотите V8

У Camaro SS есть всё, чтобы пробудить в вас автолюбителя: 6.2-литровый V8, 455 л. с., брутальный дизайн и тяга, которая вдавливает в кресло. И да, его тоже можно найти по цене в пределах разумного. Он предлагает мощь уровня Corvette — но без ценника Corvette.

Эти модели — отличный выбор для тех, кто хочет получать эмоции от вождения, но не готов выкладывать целое состояние. Порой именно такие машины дарят самый честный драйв.

Уточнения

Седа́н — закрытый кузов легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона (на ранних автомобилях багажник обычно имел вид прикреплённого к задней стенке кузова чемодана-кофра или отсутствовал).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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