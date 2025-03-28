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Меньше форм, больше смысла: как Micra стала главным аргументом Nissan

2:00
Авто

Nissan возвращает легендарную Micra — и на этот раз без капли бензина. Четвёртое поколение супермини станет полностью электрическим и появится в 2026 году. Дизайн разработан в европейской студии Nissan в Лондоне, а выпуск налажен на заводе Renault во французском Дуэ.

Nissan Micra
Фото: commons.wikimedia.org by SsmIntrigue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Nissan Micra

Европейский стиль и узнаваемый образ

Новая Micra построена на той же платформе CMF-BEV, что и свежий Renault 5. Более того, проект создавался в тесной кооперации с французами — один из самых плотных альянсов в истории двух брендов.

По словам дизайнера Альфонсо Альбайсы, новый облик Micra отличается "дружелюбным" выражением, тогда как у Renault 5 — "взгляд бульдога". Круглые фары — явный отсыл к Micra K12 начала 2000-х.

Батареи и запас хода

Micra получит два варианта аккумуляторов:

  • 40 кВт·ч — базовая версия

  • 52 кВт·ч — до 400+ км пробега

Мощность ещё не раскрыта, но, судя по платформе, ожидаются версии на 120 и 150 л. с.

Часть большой электрической семьи

Micra станет самой доступной моделью в новой линейке электрокаров Nissan для Европы. Вслед за ней появятся обновлённый Leaf и новый Juke, чей дизайн вдохновлён концептом Hyper Punk. Его премьера ожидается в 2026 году.

В параллель Nissan развивает гибридную технологию e-POWER, уже используемую на 250 000 автомобилей. Новое поколение обещает тишину, экономичность и "электрические" ощущения без необходимости в розетке.

"Мы усиливаем нашу электрифицированную линейку, не теряя фирменный стиль и передовые технологии", — отметил вице-президент Nissan Леон Дорссерс.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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