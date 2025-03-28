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Восемь суперкаров исчезли за ночь, но это не сюжет фильма, а реальность завода Chevrolet

1:58
Авто

Завод Chevrolet в Боулинг-Грин, штат Кентукки, — культовое место, где рождается Corvette восьмого поколения. Спорткар с двигателем посередине, быстрый, мощный и, по меркам суперкаров, ещё и "доступный". Неудивительно, что за последние годы продажи не опускались ниже 33 000 единиц в год — и только растут, особенно после появления версии Z06 и анонса нового ZR1.

2021 Chevrolet Corvette C8
Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2021 Chevrolet Corvette C8

Но на днях предприятие стало героем совсем другой истории — похожей скорее на голливудский триллер, чем на новость из мира автопрома.

Как угнали восемь суперкаров — прямо с завода

По информации Road & Track, группа неизвестных пробралась на территорию завода, прорезав дыру в заборе. Они угнали восемь Corvette, включая новенькие Z06. General Motors узнала о происшествии только после звонка из полиции — на момент кражи ни один автомобиль не числился пропавшим.

Первый след вёл к жилому комплексу Laurel Ridge, где был замечен ярко-коричневый Corvette с заводскими наклейками. Ещё одна машина стояла поблизости. Остальные были найдены в разных районах, все — в пределах нескольких миль от завода. Один красный ZR1 оказался ложной тревогой — он принадлежал сотруднику и просто был припаркован неподалёку.

Один арестован, остальные — пока в тени

Полиции удалось вернуть все автомобили. По делу арестован 19-летний Динтай Уокер, но его сообщники пока не установлены. В одиночку провернуть такую операцию, да ещё и успеть рассредоточить машины, явно невозможно.

"Никто даже не заметил, что машины пропали", — отмечают источники в полиции.

Теперь у GM, очевидно, есть повод пересмотреть вопросы безопасности: восемь угнанных суперкаров — это уже не случайность, а тревожный сигнал.

Уточнения

Chevrolet (МФА ʃɛvrəˈleɪ) (в США также неофициально Chevy), — американская автомобилестроительная корпорация, которая является самостоятельным подразделением корпорации General Motors.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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