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Брутальность без бензина: пикап, которому не нужен ни рев, ни компромиссы

2:15
Авто

Американская компания Alpha Motors официально представила технические характеристики своего электропикапа под названием Wolf — модель уже доступна для предзаказа.

Автомобильная пробка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная пробка

Один электромотор или сразу два

Будущий пикап будет доступен в двух версиях:

  • RWD (задний привод) — с одним электродвигателем;

  • AWD (полный привод) — с двумя двигателями и расширенным оснащением.

Обе модели идут с одинарной кабиной, однако для тех, кому нужно больше места, будут предлагаться версии Wolf+ (удлинённая кабина) и SuperWolf (двойная кабина).

Батареи и запас хода

Версия с задним приводом оснащается батареей типа NMC на 45 кВт·ч (350 В), что обеспечивает запас хода до 400 км. Вариант с полным приводом получил аккумулятор ёмкостью 100 кВт·ч (400 В) и способен преодолевать более 560 км без подзарядки.

Размеры и грузоподъёмность

Пикап Alpha Wolf имеет следующие габариты:

  • Длина — 4,83 м

  • Ширина — 1,87 м

  • Высота — 1,77 м

  • Колёсная база — 2,78 м

Размер грузовой платформы — 1,83×1,49×0,45 м, а грузоподъёмность составляет 1 360 кг.

Ускорение и мощность

Базовая заднеприводная версия развивает 136 л. с., тогда как полноприводный вариант — 205 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает от 4,2 до 4,8 секунд, а максимальная скорость ограничена 200 км/ч.

Цена — без изменений

Стоимость пикапа Wolf остаётся прежней, как и три года назад: от 36 000 до 46 000 долларов (примерно 33 000-43 000 евро) за версию с одинарной кабиной.

Уточнения

Пика́п (от англ. pick-up — поднимать, отрывать, подвозить) — лёгкий грузовой или грузопассажирский автомобиль с открытой грузовой площадкой с невысокими боковыми (откидными или нет) бортами и задним откидным бортом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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