Брутальность без бензина: пикап, которому не нужен ни рев, ни компромиссы

Американская компания Alpha Motors официально представила технические характеристики своего электропикапа под названием Wolf — модель уже доступна для предзаказа.
Будущий пикап будет доступен в двух версиях:
RWD (задний привод) — с одним электродвигателем;
AWD (полный привод) — с двумя двигателями и расширенным оснащением.
Обе модели идут с одинарной кабиной, однако для тех, кому нужно больше места, будут предлагаться версии Wolf+ (удлинённая кабина) и SuperWolf (двойная кабина).
Версия с задним приводом оснащается батареей типа NMC на 45 кВт·ч (350 В), что обеспечивает запас хода до 400 км. Вариант с полным приводом получил аккумулятор ёмкостью 100 кВт·ч (400 В) и способен преодолевать более 560 км без подзарядки.
Пикап Alpha Wolf имеет следующие габариты:
Длина — 4,83 м
Ширина — 1,87 м
Высота — 1,77 м
Колёсная база — 2,78 м
Размер грузовой платформы — 1,83×1,49×0,45 м, а грузоподъёмность составляет 1 360 кг.
Базовая заднеприводная версия развивает 136 л. с., тогда как полноприводный вариант — 205 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает от 4,2 до 4,8 секунд, а максимальная скорость ограничена 200 км/ч.
Стоимость пикапа Wolf остаётся прежней, как и три года назад: от 36 000 до 46 000 долларов (примерно 33 000-43 000 евро) за версию с одинарной кабиной.
Пика́п (от англ. pick-up — поднимать, отрывать, подвозить) — лёгкий грузовой или грузопассажирский автомобиль с открытой грузовой площадкой с невысокими боковыми (откидными или нет) бортами и задним откидным бортом.
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