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G-Power переиграли всех: теперь даже у семейного авто под капотом живёт маленький ураган

2:05
Авто

Если стандартный M3 Touring казался вам слишком вежливым — у G-Power есть ответ. Тюнеры превратили семейный универсал в нечто, способное разогнать детей до школы с ускорением болида. Речь идёт о G3M Bi-Turbo 800 Touring — универсале с 800 л. с. и максималкой 330 км/ч.

BMW M3 (G81) Motorworld Munich 1X7A0058
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW M3 (G81) Motorworld Munich 1X7A0058

Зверь в обличии практичности

Оригинальный M3 Touring стал настоящим хитом: 510 л. с., система полного привода xDrive, шикарный багажник и управляемость на уровне лучших спорткаров. Но твин-турбо двигатель S58 оказался слишком податлив для тюнеров, чтобы оставить его в покое.

Турбины на стероидах

G-Power установила увеличенные турбины с оптимизированными лопастями, модернизировала корпуса и снизила противодавление. Добавьте к этому фирменное ПО, выхлопную систему Deeptone и катализаторы с высокой пропускной способностью — и получаете 800 л. с. и 900 Н·м момента. С такими цифрами седьмая передача даёт ускорение, доступное другим лишь на третьей.

Вид, который не спутаешь

G3M Bi-Turbo получит новый капот и крышку двигателя из карбона, эксклюзивные колёса Hurricane RR и агрессивную решётку радиатора. Цвет Voodoo Blue, яркие оранжевые акценты и намёки на культовые M3 GTS придают модели характер. Внутри — фирменные коврики, карбоновое рулевое колесо и, конечно, логотипы G-Power.

Цена за монстра

Переоборудование обойдётся в €47 000 без установки — порядка £40 000. Не дёшево, но если учесть, что подержанные M3 Touring уже можно найти за £70 000, а новый CS стоит заметно дороже, то 800 л. с. — это почти выгодно.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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