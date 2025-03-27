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Из городского скромника в дерзкого покорителя трасс — что сделали с Nissan Leaf

2:06
Авто

Электромобиль, с которого всё началось, возвращается в неожиданном обличье. Третье поколение Nissan Leaf превращается в стильный кроссовер — с увеличенным дорожным просветом, агрессивным дизайном и большим упором на практичность.

Nissan Leaf 2018
Фото: commons.wikimedia.org by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Nissan Leaf 2018

Вдохновение — от концепта к реальности

Внешность нового Leaf явно отсылает к концепт-кару Nissan Chill-Out: "бумерангообразные" фары, характерные колёсные диски, динамичная линия крыши и светодиодная полоса на "носу". Зарядный порт разместили на переднем левом крыле, а ручки дверей спрятали, чтобы усилить аэродинамику. Несмотря на купеобразный силуэт, автомобиль обещает быть семейно просторным.

Что под капотом и под полом

Модель построена на платформе CMF-EV, как и старшие Ariya, Renault Megane E-Tech и Scenic E-Tech. Leaf получит новейшую трансмиссию "три в одном" и, возможно, аккумуляторы на 63 и 87 кВт·ч. Это означает запас хода до 560 км и быструю зарядку с 20 до 80% примерно за полчаса — до 130 кВт.

Интерьер: новый уровень

Хотя салон ещё не показали, ожидается дизайн в духе Nissan Ariya: два экрана, премиальные материалы и "умная" мультимедиа на базе Google.

Leaf остаётся "своим"

Несмотря на перемены, Leaf продолжит собираться на заводе в Сандерленде, где производятся и другие флагманские электромобили марки.

От пионера до кроссовера

Первый Leaf 2011 года стал символом эпохи: с пробегом 177 км и батареей 24 кВт·ч он открыл эру доступных электрокаров. Второе поколение усилило позиции — до 385 км хода и появление e-Pedal. Теперь Leaf снова меняет форму, чтобы не потерять суть: доступный, удобный и технологичный семейный электромобиль.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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