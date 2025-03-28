Секреты дешёвой мойки: как потратить 400 рублей и получить результат

Весна — время очередей на автомойках и внезапно выросших цен. Хочется, чтобы машина сияла, но не по цене химчистки салона. Рассказываем, какие есть альтернативы и сколько удастся сэкономить.
Сухая мойка: чисто и без воды
Экономный способ — сухая мойка. Это специальное средство, которое наносится на кузов и стирается тряпкой. Без ведра и шланга. Можно использовать где угодно — хоть во дворе, хоть в подземном паркинге. Средняя цена флакона — 400-500 рублей. Его хватает на несколько моек.
Но есть нюансы:
Кстати, самостоятельная мойка машины с ведром и шлангом во дворе — уже нарушение. За это по статье 6.3 КоАП можно получить штраф до 500 рублей.
Самомойка: экономия на опыте
Мойка самообслуживания — альтернатива классической. Заезжаете на пост, берёте пистолет высокого давления и начинаете действовать.
Средний чек — 400-600 рублей. Это в два раза дешевле обычной мойки. Но:
Полезно помнить о труднодоступных местах - колёсные арки, пороги и днище. Именно там скапливается самая злая грязь.
Робот-мойка: всё сделает машина
Удобный и "чистый" способ — роботизированная автомойка. Вы просто заезжаете, остаётесь в салоне, а всю работу выполняет автомат по заданной программе. Щётки не используются.
Средняя цена — 600-800 рублей. Можно получить скидку через приложение или акцию.
Важно: коврики моются отдельно, если есть специальный аппарат — и за это часто просят доплату.
А как же салон:
Если нужно убрать мусор и пыль из салона — есть два варианта:
Автомо́йка - организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги.
Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.