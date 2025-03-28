Новая Lada против старшей сестры: стоит ли переплачивать за Vesta

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Lada Iskra выходит на рынок уже в апреле, и её главным конкурентом, как ни странно, становится не иномарка, а… Lada Vesta. Две модели от одного производителя — но с разным позиционированием. Что выбрать и стоит ли переплачивать?

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Седан Lada Vesta

Кто круче: Lada Iskra или Lada Vesta? Сравнение, которого ждали

Внешность: близняшки в стиле XCode

С первого взгляда отличить Iskra от Vesta непросто — обе оформлены в единой стилистике XCode. Новинка выглядит современно и вровень с "старшей" моделью. В отличие от Granta, у которой Vesta выигрывает во всём, тут визуальное превосходство — под вопросом.

Размеры: младшая не такая уж и младшая

Габариты у Iskra впечатляют для "B-класса":

длина — 4333 мм,

колёсная база — 2603 мм.

Для сравнения:

у Vesta — 4445 мм и 2635 мм соответственно.

Разница по длине — 11 см, по базе — всего 3,2 см. На деле салон у Iskra почти такой же просторный, как у Vesta, а в чём-то и превосходит одноклассников: та же Jetta или Solaris уступают в длине базы.

Динамика: тут всё интересно

Обе машины будут оснащаться знакомыми моторами:

1.6 л, 90 л. с. (8-клапанный),

1.6 л, 106 л. с. (16-клапанный),

1.8 л, 122 л. с. — топовый вариант.

Трансмиссии — от классической 5-ступки до вариатора. Но у Iskra ожидается меньшая масса (примерно на 50 кг), так что по динамике она может даже превзойти Vesta, несмотря на идентичные моторы.

Интерьер: чем выше класс — тем богаче салон

Vesta в топовых версиях выглядит заметно солиднее: большой экран мультимедиа, более дорогие материалы, продуманная эргономика. У Iskra интерьер попроще, но всё равно современный и удобный. Оборудование обещает быть неплохим даже в базе:

АБС и ESP,

подушки безопасности,

кондиционер,

мультимедиа,

круиз-контроль,

датчики дождя и света.

Плюс — в будущем ожидаются универсал и внедорожная версия Iskra Cross.

Цена: аргумент в пользу новинки

По прогнозам, цена Lada Iskra стартует от 1,1-1,3 млн рублей, тогда как базовая Vesta стоит минимум 1 525 000 рублей. Разница может доходить до 400 тысяч — и при этом по характеристикам Iskra ей почти не уступает.

Итог: Iskra — не младшая, а разумная

Iskra — реальный конкурент Vesta, а не её урезанная копия. Простор в салоне — практически на одном уровне. По динамике Iskra может удивить — благодаря меньшему весу. Интерьер Vesta выигрывает, но только в дорогих версиях.

Если бюджет ограничен, а хочется машину "свежей волны" — Iskra выглядит крайне разумным выбором.

Уточнения

LADA Vesta - семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.

