Новая Lada против старшей сестры: стоит ли переплачивать за Vesta

Lada Iskra выходит на рынок уже в апреле, и её главным конкурентом, как ни странно, становится не иномарка, а… Lada Vesta. Две модели от одного производителя — но с разным позиционированием. Что выбрать и стоит ли переплачивать?
Внешность: близняшки в стиле XCode
С первого взгляда отличить Iskra от Vesta непросто — обе оформлены в единой стилистике XCode. Новинка выглядит современно и вровень с "старшей" моделью. В отличие от Granta, у которой Vesta выигрывает во всём, тут визуальное превосходство — под вопросом.
Размеры: младшая не такая уж и младшая
Габариты у Iskra впечатляют для "B-класса":
Для сравнения:
Разница по длине — 11 см, по базе — всего 3,2 см. На деле салон у Iskra почти такой же просторный, как у Vesta, а в чём-то и превосходит одноклассников: та же Jetta или Solaris уступают в длине базы.
Динамика: тут всё интересно
Обе машины будут оснащаться знакомыми моторами:
Трансмиссии — от классической 5-ступки до вариатора. Но у Iskra ожидается меньшая масса (примерно на 50 кг), так что по динамике она может даже превзойти Vesta, несмотря на идентичные моторы.
Интерьер: чем выше класс — тем богаче салон
Vesta в топовых версиях выглядит заметно солиднее: большой экран мультимедиа, более дорогие материалы, продуманная эргономика. У Iskra интерьер попроще, но всё равно современный и удобный. Оборудование обещает быть неплохим даже в базе:
Плюс — в будущем ожидаются универсал и внедорожная версия Iskra Cross.
Цена: аргумент в пользу новинки
По прогнозам, цена Lada Iskra стартует от 1,1-1,3 млн рублей, тогда как базовая Vesta стоит минимум 1 525 000 рублей. Разница может доходить до 400 тысяч — и при этом по характеристикам Iskra ей почти не уступает.
Итог: Iskra — не младшая, а разумная
Если бюджет ограничен, а хочется машину "свежей волны" — Iskra выглядит крайне разумным выбором.
LADA Vesta - семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.
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