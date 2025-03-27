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ТОП-5 советских мотоциклов для мотобола

2:05
Авто

В СССР мотобол был очень популярным видом спорта, и для него использовались специальные мотоциклы.

Мотобол в СССР
Фото: commons.wikimedia.org by Milhayse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотобол в СССР

Вот несколько моделей, которые активно применялись в советских мотобольных командах.

1. Ковровец К-125 (позже — Восход)

Один из первых советских мотоциклов, применявшихся в мотоболе в 50-х годах. Обладал лёгкостью и манёвренностью, но слабый двигатель (125 куб. см) не подходил для более жёстких игр.

2. "Восход-175 СМБ-3" и "Восход-250 СМБ-3"

Модели стали развитием мотобольной техники. "Восход-250 СМБ-3" использовался в основном для международных соревнований. Эти модели считаются самыми удачными мотоциклами для мотобола в СССР.

Мотоциклы этой серии выпускались в больших количествах и использовались мотобольными клубами по всему СССР.

3. Ковровец К-175 (позже — Восход-175)

Применялся с конца 60-х годов. Улучшенная управляемость по сравнению с ИЖ-49. Небольшой вес и хорошая динамика делали его удобным для игры.

4. ИЖ-Планета Спорт (модифицированная версия)

В 70-80-х годах этот мотоцикл использовался в различных командах. Двигатель 350 куб. см, высокая скорость и хорошая проходимость. Некоторые версии специально дорабатывались для мотобола (усиленная рама, защита двигателя).

5. Специальные мотобольные мотоциклы "ИМЗ" и "ММЗ"

К 80-м годам в СССР начали производить специализированные мотобольные мотоциклы. Они разрабатывались на базе моделей Урал и ИЖ, но имели мощные двухтактные двигатели и лёгкий кузов.

Мотобол в СССР активно развивался, и сначала использовались адаптированные дорожные мотоциклы (Ковровец, ИЖ). Со временем появились специализированные модели, которые были более устойчивыми и мощными для игры.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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