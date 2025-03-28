Почему стартер молчит: одна причина, о которой не говорят в сервисе

Повернули ключ в замке зажигания, а в ответ — тишина? Стартер не крутит, и двигатель не запускается? Разбираемся, что делать и можно ли обойтись без автосервиса.
Как это работает
Стартер — это электродвигатель, который раскручивает коленвал, чтобы запустить двигатель. Если в этой цепочке — от аккумулятора до маховика - происходит сбой, стартер либо не включается, либо не крутит вал.
Самые частые причины:
1. Разряжен аккумулятор. Это главная и самая распространённая причина. АКБ может сесть, если:
2. Неисправность самого стартера. Это может быть:
3. Проблема с контактами или замком зажигания. Если при повороте ключа нет даже щелчков, причина может быть в самом замке или обрыве цепи.
Что делать в экстренной ситуации:
Профилактика: как продлить жизнь стартеру
Главное — коротко
Электростартер - электрический двигатель, служащий для запуска двигателя внутреннего сгорания.
Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.