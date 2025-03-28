Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загубленное детство: сын Зверева требует с отца 25 миллионов
Выбираем цветы, которые не боятся холода — и зацветают раньше всех
ТОП-5 экспортных модификаций автомобилей СССР
Китайский пакет акций стал проблемой? План Pirelli для спасения бизнеса в США
Анна Хилькевич спешно покидает курорт из-за землетрясения
Что скрывала пещера в Израиле: археологи нашли свидетельства необычного союза
Чудо-альтернатива: этот крахмалистый продукт поможет снизить риск развития диабета 2 типа
Новая Lada против старшей сестры: стоит ли переплачивать за Vesta
Не паникуйте, но если вы заметили это на дереве — пора действовать

Почему стартер молчит: одна причина, о которой не говорят в сервисе

Авто

Повернули ключ в замке зажигания, а в ответ — тишина? Стартер не крутит, и двигатель не запускается? Разбираемся, что делать и можно ли обойтись без автосервиса.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

Почему не крутит стартер — и как это исправить

Как это работает

Стартер — это электродвигатель, который раскручивает коленвал, чтобы запустить двигатель. Если в этой цепочке — от аккумулятора до маховика - происходит сбой, стартер либо не включается, либо не крутит вал.

Самые частые причины:

1. Разряжен аккумулятор. Это главная и самая распространённая причина. АКБ может сесть, если:

  • авто долго стояло без движения;
  • вы ездите короткими маршрутами и генератор не успевает зарядить батарею;
  • окислились клеммы.

2. Неисправность самого стартера. Это может быть:

  • износ щёток;
  • выход из строя втягивающего реле;
  • повреждение бендикса.

3. Проблема с контактами или замком зажигания. Если при повороте ключа нет даже щелчков, причина может быть в самом замке или обрыве цепи.

Что делать в экстренной ситуации:

  • Попробуйте "прикурить" от другого авто. Только соблюдайте правильную последовательность подключения.

  • Зарядите батарею с помощью зарядного устройства.

  • Используйте пусковое устройство (джампер) - выручит, если рядом нет донора с аккумулятором.

  • С толкача — только если у вас "механика". Автоматы и вариаторы — строго запрещено запускать таким способом.

Профилактика: как продлить жизнь стартеру

  • Не держите ключ в положении "старт" дольше, чем нужно.
  • Не крутите стартер более 10 секунд подряд — делайте паузы.
  • Следите за состоянием аккумулятора и чистотой клемм.

Главное — коротко

  • Не крутит стартер? Сначала проверьте аккумулятор.
  • Если не уверены в причине — лучше обратиться к специалисту.
  • При правильной эксплуатации стартер может служить десятки тысяч километров без проблем.

Уточнения

Электростартер - электрический двигатель, служащий для запуска двигателя внутреннего сгорания.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Клубника любит заботу: мартовский ритуал, без которого не будет ягод
Садоводство, цветоводство
Клубника любит заботу: мартовский ритуал, без которого не будет ягод Аудио 
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Домашние животные
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Еда и рецепты
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее Аудио 
Популярное
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.

Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев Путин с АПЛ Архангельск предупредил Украину, Британию и США Любовь Степушова
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Последние материалы
Выбираем цветы, которые не боятся холода — и зацветают раньше всех
На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь
ТОП-5 экспортных модификаций автомобилей СССР
Китайский пакет акций стал проблемой? План Pirelli для спасения бизнеса в США
Анна Хилькевич спешно покидает курорт из-за землетрясения
Что скрывала пещера в Израиле: археологи нашли свидетельства необычного союза
Чудо-альтернатива: этот крахмалистый продукт поможет снизить риск развития диабета 2 типа
Новая Lada против старшей сестры: стоит ли переплачивать за Vesta
Не паникуйте, но если вы заметили это на дереве — пора действовать
Не верите в чудеса? Попробуйте эти трюки для ресниц, и ваше мнение изменится
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.