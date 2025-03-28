Почему стартер молчит: одна причина, о которой не говорят в сервисе

Повернули ключ в замке зажигания, а в ответ — тишина? Стартер не крутит, и двигатель не запускается? Разбираемся, что делать и можно ли обойтись без автосервиса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина заводит автомобиль

Почему не крутит стартер — и как это исправить

Как это работает

Стартер — это электродвигатель, который раскручивает коленвал, чтобы запустить двигатель. Если в этой цепочке — от аккумулятора до маховика - происходит сбой, стартер либо не включается, либо не крутит вал.

Самые частые причины:

1. Разряжен аккумулятор. Это главная и самая распространённая причина. АКБ может сесть, если:

авто долго стояло без движения;

вы ездите короткими маршрутами и генератор не успевает зарядить батарею;

окислились клеммы.

2. Неисправность самого стартера. Это может быть:

износ щёток;

выход из строя втягивающего реле;

повреждение бендикса.

3. Проблема с контактами или замком зажигания. Если при повороте ключа нет даже щелчков, причина может быть в самом замке или обрыве цепи.

Что делать в экстренной ситуации:

Попробуйте "прикурить" от другого авто. Только соблюдайте правильную последовательность подключения.

Только соблюдайте правильную последовательность подключения. Зарядите батарею с помощью зарядного устройства.

Используйте пусковое устройство (джампер) - выручит, если рядом нет донора с аккумулятором.

- выручит, если рядом нет донора с аккумулятором. С толкача — только если у вас "механика". Автоматы и вариаторы — строго запрещено запускать таким способом.

Профилактика: как продлить жизнь стартеру

Не держите ключ в положении "старт" дольше, чем нужно.

Не крутите стартер более 10 секунд подряд — делайте паузы.

Следите за состоянием аккумулятора и чистотой клемм.

Главное — коротко

Не крутит стартер? Сначала проверьте аккумулятор.

Если не уверены в причине — лучше обратиться к специалисту.

При правильной эксплуатации стартер может служить десятки тысяч километров без проблем.

Уточнения

Электростартер - электрический двигатель, служащий для запуска двигателя внутреннего сгорания.



