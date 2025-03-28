Европа не готова к электромобилям — цифры продаж это доказывают

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Несмотря на громкие обещания "зелёного" перехода, европейцы пока остаются верны традиционным авто. Свежий рейтинг продаж в Старом Свете показывает: электромобили — редкость в топ-10. Большинство лидеров — бензиновые и гибридные машины. И это неудивительно: цены на зарядки растут, а литр бензина в Германии уже стоит 1,75 евро.

Фото: Wikipedia by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Tiguan L

Тем временем рынок падает:

в Западной Европе — на 4,4%,

в Восточной — на 10,6%.

И вот какие модели всё ещё удерживают внимание покупателей:

10. Toyota Yaris Cross — 13 889 шт.

Компактный кроссовер с гибридной начинкой — оптимален по расходу (от 3,6 до 5,1 л/100 км). Бензиновые версии мощнее, но ощутимо прожорливее. Европейцы делают ставку на экономичность — и это видно.

9. Volkswagen Tiguan — 14 363 шт.

Новый "Тигуан" третьего поколения выстрелил: +43% к продажам. Моторы — бензиновые 1,5 TSI, дизели 2.0 и пара гибридов на 204 и 272 л. с.

8. Peugeot 2008 — 14 403 шт.

Модель с широкой палитрой: бензин, дизель и электромотор на 136-156 л. с. Запас хода — 350-406 км. Но всё равно покупают чаще версии на ДВС.

7. Volkswagen T-Roc — 15 284 шт.

Компактное кросс-купе с кабриолет-версией, которую почти никто не делает. Второе поколение уже на подходе — возможно, поэтому спрос слегка просел.

6. Dacia Duster — 15 401 шт.

Duster 3 поколения с гибридной системой и даже версией на газу. В смешанном цикле — 5 л/100 км. Спрос растёт (+14%), и не просто так — цена и практичность делают своё дело.

5. Volkswagen Golf — 16 033 шт.

Легенда, которая не сдаёт позиций. Бензин, дизель, гибрид — выбор широк. Но в Европе Golf уже не безусловный №1.

4. Peugeot 208 — 16 532 шт.

Доступен и в электрическом варианте с запасом хода до 398 км. Но основа продаж — бензиновые версии с моторами от 75 до 100 сил.

3. Renault Clio — 18 348 шт.

Гибрид, газовая модификация и дешёвые литровые бензиновые двигатели (67-91 л. с.) — особенно популярны в Восточной Европе.

2. Citroen C3 — 18 540 шт.

Электричка у C3 слабее, чем у Peugeot 208 (всего 113 сил и 326 км хода), но продажи бьют рекорды. Причина — цена и узнаваемость.

1. Dacia Sandero — 21 604 шт.

Никаких гибридов и электромоторов. Только литровый бензин (65-90 л. с.) или газовая версия (100 л. с.). И всё равно — лидер. Европейцы выбирают дёшево и надёжно, а не модно и дорого.

Уточнения

Электромобиль - автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии.

