Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не Тимати: Решетова раскрыла, кто пробудил в ней желание родить второго ребёнка
Школьный ланч или офисный обед: куриный ролл, который всегда кстати
Хотите сладкие яблоки и крупные томаты? Посейте гречку
Слова против вас: как разговор с ДПС может превратиться в ловушку
Подушка из слитков: Россия строит броню из золота
Состояние Паши Техника стало критическим: у рэпера отказали лёгкие
Ешь, люби, молись: Седокова нашла лекарство от боли после трагической смерти Тиммы
Порядок важен: как правильно сочетать кардио и силовые без вреда для прогресса
Аббатство Даунтон завершит историю: третий фильм получил финальное название и дату премьеры

Европа не готова к электромобилям — цифры продаж это доказывают

3:55
Авто

Несмотря на громкие обещания "зелёного" перехода, европейцы пока остаются верны традиционным авто. Свежий рейтинг продаж в Старом Свете показывает: электромобили — редкость в топ-10. Большинство лидеров — бензиновые и гибридные машины. И это неудивительно: цены на зарядки растут, а литр бензина в Германии уже стоит 1,75 евро.

Volkswagen Tiguan L
Фото: Wikipedia by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Tiguan L

Тем временем рынок падает:

  • в Западной Европе — на 4,4%,
  • в Восточной — на 10,6%.

И вот какие модели всё ещё удерживают внимание покупателей:

10. Toyota Yaris Cross — 13 889 шт.
Компактный кроссовер с гибридной начинкой — оптимален по расходу (от 3,6 до 5,1 л/100 км). Бензиновые версии мощнее, но ощутимо прожорливее. Европейцы делают ставку на экономичность — и это видно.

9. Volkswagen Tiguan — 14 363 шт.
Новый "Тигуан" третьего поколения выстрелил: +43% к продажам. Моторы — бензиновые 1,5 TSI, дизели 2.0 и пара гибридов на 204 и 272 л. с.

8. Peugeot 2008 — 14 403 шт.
Модель с широкой палитрой: бензин, дизель и электромотор на 136-156 л. с. Запас хода — 350-406 км. Но всё равно покупают чаще версии на ДВС.

7. Volkswagen T-Roc — 15 284 шт.
Компактное кросс-купе с кабриолет-версией, которую почти никто не делает. Второе поколение уже на подходе — возможно, поэтому спрос слегка просел.

6. Dacia Duster — 15 401 шт.
Duster 3 поколения с гибридной системой и даже версией на газу. В смешанном цикле — 5 л/100 км. Спрос растёт (+14%), и не просто так — цена и практичность делают своё дело.

5. Volkswagen Golf — 16 033 шт.
Легенда, которая не сдаёт позиций. Бензин, дизель, гибрид — выбор широк. Но в Европе Golf уже не безусловный №1.

4. Peugeot 208 — 16 532 шт.
Доступен и в электрическом варианте с запасом хода до 398 км. Но основа продаж — бензиновые версии с моторами от 75 до 100 сил.

3. Renault Clio — 18 348 шт.
Гибрид, газовая модификация и дешёвые литровые бензиновые двигатели (67-91 л. с.) — особенно популярны в Восточной Европе.

2. Citroen C3 — 18 540 шт.
Электричка у C3 слабее, чем у Peugeot 208 (всего 113 сил и 326 км хода), но продажи бьют рекорды. Причина — цена и узнаваемость.

1. Dacia Sandero — 21 604 шт.
Никаких гибридов и электромоторов. Только литровый бензин (65-90 л. с.) или газовая версия (100 л. с.). И всё равно — лидер. Европейцы выбирают дёшево и надёжно, а не модно и дорого.

Уточнения

Электромобиль - автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать настойку, которую не стыдно поставить на праздничный стол
Еда и рецепты
Как сделать настойку, которую не стыдно поставить на праздничный стол Аудио 
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Наука и техника
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним Аудио 
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Еда и рецепты
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально Аудио 
Популярное
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.

Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Путин с АПЛ Архангельск предупредил Украину, Британию и США Любовь Степушова Эволюционный парадокс: психолог-ветеран объяснил, когда убийство становится психологической защитой Игорь Буккер Как российский ИИ переборет санкции: раскрываем секрет будущего Дмитрий Плотников
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Последние материалы
Не Тимати: Решетова раскрыла, кто пробудил в ней желание родить второго ребёнка
Школьный ланч или офисный обед: куриный ролл, который всегда кстати
Хотите сладкие яблоки и крупные томаты? Посейте гречку
Слова против вас: как разговор с ДПС может превратиться в ловушку
Подушка из слитков: Россия строит броню из золота
Состояние Паши Техника стало критическим: у рэпера отказали лёгкие
Ешь, люби, молись: Седокова нашла лекарство от боли после трагической смерти Тиммы
Порядок важен: как правильно сочетать кардио и силовые без вреда для прогресса
Аббатство Даунтон завершит историю: третий фильм получил финальное название и дату премьеры
Европа не готова к электромобилям — цифры продаж это доказывают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.