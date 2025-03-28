Эти моторы убивают ремень ГРМ — не покупай их без проверки

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О ремне ГРМ обычно вспоминают только тогда, когда он уже порвался. Но эта деталь — не просто резинка в моторе, а ключевой компонент, от которого зависит вся работа двигателя. А если ремень выходит из строя — последствия могут быть разрушительными для кошелька.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

Эти моторы портят жизнь: какие ремни ГРМ лучше обходить стороной

С 2020 года Citroën, DS и Peugeot отозвали более 200 тысяч машин из-за дефектов ремня. Проблема оказалась массовой — и список моделей, которые лучше проверять дважды, пополняется до сих пор.

Кто в зоне риска

Среди наиболее уязвимых — 1.5-литровый дизель Renault dCi. После 2013 года ситуация улучшилась благодаря новому типу ремня, но автомобили до этой даты — потенциальная "бомба" замедленного действия.

Также под наблюдением:

1.2-литровые бензиновые двигатели PureTech VTi (EB2) от Stellantis — особенно первые поколения. Даже с доработками после 2018 года специалисты советуют менять ремень раз в 6 лет или каждые 100 000 км.

от Stellantis — особенно первые поколения. Даже с доработками после 2018 года специалисты советуют менять ремень раз в 6 лет или каждые 100 000 км. 1.6 e-HDi DV6 и 2.0 HDi DW10 - ещё два мотора от Stellantis, в которых ремень может начать рассыпаться уже на 70 000 км.

Opel тоже не остался в стороне

Проблемы зафиксированы и у двигателя D20DTH (2.0 дизель) от Opel. При больших пробегах ремень часто изнашивается до критического состояния. Замену лучше производить каждые 5 лет или 100 000 км - без отговорок.

"Неисправный ремень может вызвать повреждение клапанов, поршней и полную остановку двигателя", — предупреждают специалисты.

Что важно знать при покупке авто с пробегом

Покупая подержанный автомобиль, внимательно изучите историю обслуживания. Если замена ремня не подтверждена документально — не рискуйте. С декабря 2020 года автопроизводители обновили регламент: ремень ГРМ должен меняться каждые 100 000 км или 6 лет.

Рекомендации:

Проверяйте журнал ТО и чеки на замену.

на замену. Уточняйте состояние ремня у механика , особенно если машина не из официальной сети.

, особенно если машина не из официальной сети. Не пренебрегайте осмотром роликов и натяжителей - они могут быть изношены не меньше, чем сам ремень.

Один ремень может спасти вас от ремонта на сотни тысяч рублей. Лучше заменить его вовремя, чем потом менять весь мотор.

Уточнения

Дви́гатель - устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

