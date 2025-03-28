Эти моторы убивают ремень ГРМ — не покупай их без проверки

О ремне ГРМ обычно вспоминают только тогда, когда он уже порвался. Но эта деталь — не просто резинка в моторе, а ключевой компонент, от которого зависит вся работа двигателя. А если ремень выходит из строя — последствия могут быть разрушительными для кошелька.
С 2020 года Citroën, DS и Peugeot отозвали более 200 тысяч машин из-за дефектов ремня. Проблема оказалась массовой — и список моделей, которые лучше проверять дважды, пополняется до сих пор.
Кто в зоне риска
Среди наиболее уязвимых — 1.5-литровый дизель Renault dCi. После 2013 года ситуация улучшилась благодаря новому типу ремня, но автомобили до этой даты — потенциальная "бомба" замедленного действия.
Также под наблюдением:
Opel тоже не остался в стороне
Проблемы зафиксированы и у двигателя D20DTH (2.0 дизель) от Opel. При больших пробегах ремень часто изнашивается до критического состояния. Замену лучше производить каждые 5 лет или 100 000 км - без отговорок.
"Неисправный ремень может вызвать повреждение клапанов, поршней и полную остановку двигателя", — предупреждают специалисты.
Что важно знать при покупке авто с пробегом
Покупая подержанный автомобиль, внимательно изучите историю обслуживания. Если замена ремня не подтверждена документально — не рискуйте. С декабря 2020 года автопроизводители обновили регламент: ремень ГРМ должен меняться каждые 100 000 км или 6 лет.
Рекомендации:
Один ремень может спасти вас от ремонта на сотни тысяч рублей. Лучше заменить его вовремя, чем потом менять весь мотор.
Дви́гатель - устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.
Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.