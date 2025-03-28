Эта жидкость спасает экологию и двигатель — но все о ней забывают

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Современные дизельные авто больше не могут жить по старым правилам. Сегодня каждый двигатель с системой SCR (селективной каталитической нейтрализации) зависит от AdBlue - специальной жидкости, без которой он попросту не поедет.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Без этой жидкости дизель встанет: зачем AdBlue нужен современным моторам

AdBlue — это не топливо и не масло. Это смесь мочевины и деминерализованной воды (в пропорции 32,5% к 67,5%), которая впрыскивается в выхлопную систему. При нагревании она превращается в аммиак, который вступает в реакцию с оксидами азота (NOₓ), превращая их в безвредные пары воды и азот. Результат — сокращение вредных выбросов до 90%.

Что произойдёт, если забыть про AdBlue

Большинство автомобилей заранее предупредят о низком уровне жидкости. Но если проигнорировать сигнал — последствия будут неприятными:

Двигатель может перейти в аварийный режим — упадёт мощность.

Некоторые модели вообще откажутся заводиться, пока не долить жидкость.

Возможны дорогостоящие поломки системы SCR, особенно при попытках продолжить движение "всухую".

Где и как заправлять AdBlue:

Купить канистру (5-10 литров) можно в автомагазинах или на АЗС.

На некоторых заправках есть специальные форсунки для AdBlue.

Заливная горловина чаще всего расположена рядом с топливной — но важно не пролить жидкость на кузов, иначе она кристаллизуется и портит покрытие.

Сколько хватит

Объём бака AdBlue составляет от 12 до 18 литров, этого хватает на 5 000-20 000 км — в зависимости от стиля вождения и модели автомобиля. Зимой система подогревается, так что замерзание жидкости — не проблема.



AdBlue — это не просто "экологическая добавка", а ключ к работе дизельного двигателя. Без неё он либо замолчит, либо поедет с ограничениями. Не забывайте проверять уровень — особенно в дальних поездках.

Уточнения

Ди́зельное то́пливо - жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.

