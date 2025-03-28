Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Шнуров оградил детей от собственного творчества: это гадость
Один ужин — сотни больных: раскрыта тайна распространения загадочной болезни
Энергия часто утекает до спортзала: виновник прячется на тарелке
Этот напиток уничтожает жир ночью, пока вы спите — не поверите, что в нем
Виртуальная реальность и адреналин: этот бразильский аквапарк превзойдёт все ожидания
5 пород чёрных кошек, которые разрушают суеверия
Забудьте про доллар: золото показало, кто настоящий король инвестиций
ТОП-5 любимых зимних блюд бабушек СССР
Секрет пышного цветения гладиолусов — всё решает один день

Эта жидкость спасает экологию и двигатель — но все о ней забывают

2:12
Авто

Современные дизельные авто больше не могут жить по старым правилам. Сегодня каждый двигатель с системой SCR (селективной каталитической нейтрализации) зависит от AdBlue - специальной жидкости, без которой он попросту не поедет.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Без этой жидкости дизель встанет: зачем AdBlue нужен современным моторам

AdBlue — это не топливо и не масло. Это смесь мочевины и деминерализованной воды (в пропорции 32,5% к 67,5%), которая впрыскивается в выхлопную систему. При нагревании она превращается в аммиак, который вступает в реакцию с оксидами азота (NOₓ), превращая их в безвредные пары воды и азот. Результат — сокращение вредных выбросов до 90%.

Что произойдёт, если забыть про AdBlue

Большинство автомобилей заранее предупредят о низком уровне жидкости. Но если проигнорировать сигнал — последствия будут неприятными:

  • Двигатель может перейти в аварийный режим — упадёт мощность.

  • Некоторые модели вообще откажутся заводиться, пока не долить жидкость.

  • Возможны дорогостоящие поломки системы SCR, особенно при попытках продолжить движение "всухую".

Где и как заправлять AdBlue:

  • Купить канистру (5-10 литров) можно в автомагазинах или на АЗС.

  • На некоторых заправках есть специальные форсунки для AdBlue.

  • Заливная горловина чаще всего расположена рядом с топливной — но важно не пролить жидкость на кузов, иначе она кристаллизуется и портит покрытие.

Сколько хватит

Объём бака AdBlue составляет от 12 до 18 литров, этого хватает на 5 000-20 000 км — в зависимости от стиля вождения и модели автомобиля. Зимой система подогревается, так что замерзание жидкости — не проблема.


AdBlue — это не просто "экологическая добавка", а ключ к работе дизельного двигателя. Без неё он либо замолчит, либо поедет с ограничениями. Не забывайте проверять уровень — особенно в дальних поездках.

Уточнения

Ди́зельное то́пливо - жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Шоу-бизнес
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери Аудио 
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Красота и стиль
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым Аудио 
Салат с крабовыми палочками, который преобразит ваш праздничный стол
Еда и рецепты
Салат с крабовыми палочками, который преобразит ваш праздничный стол Аудио 
Популярное
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.

Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Путин с АПЛ Архангельск предупредил Украину, Британию и США Любовь Степушова Эволюционный парадокс: психолог-ветеран объяснил, когда убийство становится психологической защитой Игорь Буккер Как российский ИИ переборет санкции: раскрываем секрет будущего Дмитрий Плотников
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Последние материалы
ТОП-5 любимых зимних блюд бабушек СССР
Секрет пышного цветения гладиолусов — всё решает один день
Рецепт голубцов, который не подведёт: вкусно, просто и сытно
Забудьте про анализ рынка: эти ETF от Vanguard сами приумножат ваш капитал
Секрет корн-дога: как приготовить сосиску в тесте, которая станет любимой
Эта жидкость спасает экологию и двигатель — но все о ней забывают
Готовить или разрушать? Почему вращающийся нагрев может убить ваше блюдо
Новая роль Зендеи: каким получится фильм о судьбе рок-н-ролльной иконы Ронни Спектор
Болезнь из древних мифов оказалась реальной угрозой сегодня
Весной посадили — летом собрали: выращиваем озимый чеснок не по правилам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.