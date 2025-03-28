Эта жидкость спасает экологию и двигатель — но все о ней забывают

Современные дизельные авто больше не могут жить по старым правилам. Сегодня каждый двигатель с системой SCR (селективной каталитической нейтрализации) зависит от AdBlue - специальной жидкости, без которой он попросту не поедет.
AdBlue — это не топливо и не масло. Это смесь мочевины и деминерализованной воды (в пропорции 32,5% к 67,5%), которая впрыскивается в выхлопную систему. При нагревании она превращается в аммиак, который вступает в реакцию с оксидами азота (NOₓ), превращая их в безвредные пары воды и азот. Результат — сокращение вредных выбросов до 90%.
Что произойдёт, если забыть про AdBlue
Большинство автомобилей заранее предупредят о низком уровне жидкости. Но если проигнорировать сигнал — последствия будут неприятными:
Где и как заправлять AdBlue:
Сколько хватит
Объём бака AdBlue составляет от 12 до 18 литров, этого хватает на 5 000-20 000 км — в зависимости от стиля вождения и модели автомобиля. Зимой система подогревается, так что замерзание жидкости — не проблема.
AdBlue — это не просто "экологическая добавка", а ключ к работе дизельного двигателя. Без неё он либо замолчит, либо поедет с ограничениями. Не забывайте проверять уровень — особенно в дальних поездках.
Ди́зельное то́пливо - жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.
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