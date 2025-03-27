ТОП-5 самых долгоживущих тракторов СССР

Тракторам в Советском Союзе всегда работы хватало.
Огромные территории страны подразумевали обеспечение работе этой тяжёлой техники СССР. Вот ТОП-5 советских тракторов, которые стали настоящей легендой индустриализации страны.
1. МТЗ-80/82
Самый массовый и универсальный трактор СССР. Выпускается с 1974 года по настоящее время.
Широко используется в сельском хозяйстве, строительстве и коммунальном хозяйстве. Отличается надёжностью, простотой конструкции и неприхотливостью в обслуживании.
2. Т-150К
Мощный колёсный трактор, выпускаемый с 1971 года. Используется в сельском хозяйстве для выполнения тяжёлых работ.
Отличается высокой производительностью и проходимостью.
3. К-700/701
Мощный колёсный трактор, выпускаемый с 1962 года. Используется в сельском хозяйстве, строительстве и лесной промышленности.
Отличается высокой производительностью и надёжностью.
4. Т-40
Универсальный трактор, выпускаемый с 1961 года. Используется в сельском хозяйстве, строительстве и коммунальном хозяйстве.
Отличается манёвренностью и экономичностью.
5. ЮМЗ-6
Универсальный трактор, выпускаемый с 1970 года. Используется в сельском хозяйстве, строительстве и коммунальном хозяйстве.
Отличается надёжностью и простотой конструкции.
Эти тракторы отличаются простотой конструкции и выносливостью, что позволяет им работать в различных условиях на протяжении многих лет.
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