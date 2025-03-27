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ТОП-5 самых долгоживущих тракторов СССР

1:53
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Тракторам в Советском Союзе всегда работы хватало.

Кировец К-700 Горбатый
Фото: commons.wikimedia.org by KAZzzz700, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кировец К-700 Горбатый

Огромные территории страны подразумевали обеспечение работе этой тяжёлой техники СССР. Вот ТОП-5 советских тракторов, которые стали настоящей легендой индустриализации страны.

1. МТЗ-80/82

Самый массовый и универсальный трактор СССР. Выпускается с 1974 года по настоящее время.

Широко используется в сельском хозяйстве, строительстве и коммунальном хозяйстве. Отличается надёжностью, простотой конструкции и неприхотливостью в обслуживании.

2. Т-150К

Мощный колёсный трактор, выпускаемый с 1971 года. Используется в сельском хозяйстве для выполнения тяжёлых работ.

Отличается высокой производительностью и проходимостью.

3. К-700/701

Мощный колёсный трактор, выпускаемый с 1962 года. Используется в сельском хозяйстве, строительстве и лесной промышленности.

Отличается высокой производительностью и надёжностью.

4. Т-40

Универсальный трактор, выпускаемый с 1961 года. Используется в сельском хозяйстве, строительстве и коммунальном хозяйстве.

Отличается манёвренностью и экономичностью.

5. ЮМЗ-6

Универсальный трактор, выпускаемый с 1970 года. Используется в сельском хозяйстве, строительстве и коммунальном хозяйстве.

Отличается надёжностью и простотой конструкции.

Эти тракторы отличаются простотой конструкции и выносливостью, что позволяет им работать в различных условиях на протяжении многих лет.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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