Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 опаснейших мест: вот где можно подхватить заразу или сорваться в пропасть
ТОП-5 советских машин, которые лучше всего подходили для дальних поездок
Отрастить ногти незаметно? Есть ли секрет, который спасёт маникюр
Возвращаем белизну и пушистость махровым полотенцам — домашний метод
Простой расчет: узнайте идеальное расстояние между перцами
Баня, караоке и ещё кое-что: Семенович раскрыла личный способ борьбы с плохим настроением
Кофе, флот и терапия: 7 сумасшедших фактов о козах
Этот диетический продукт вызывает голод
Космическая война: Китай уже поднял сетку уничтожения на орбиту

Новые правила ПДД: кто останется без прав в 2025 году?

1:21
Авто

С 1 апреля 2025 года в правила дорожного движения России вносится важное изменение: иностранные граждане, получившие российское гражданство или вид на жительство, больше не смогут пользоваться своими национальными водительскими правами. Им придётся обменять их на российские.

Машина ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Машина ДПС

Это предусмотрено вступившими в силу весной 2024-го года изменениями в закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым национальные водительские удостоверения считаются действительными на территории РФ в течение года с даты получения их владельцем российского гражданства или ВНЖ. 

Особенно это касается водителей автобусов и грузовиков — для них замена удостоверения возможна только после обучения в автошколе и сдачи экзаменов.

Причины изменений — не только в желании упростить контроль, но и в проблемах с проверкой легальности иностранных прав, особенно из стран ЕАЭС. Новые правила призваны исключить случаи, когда водитель управляет машиной без достаточного уровня знаний ПДД.

После 1 апреля вождение с национальными правами будет считаться нарушением и грозит штрафом. Так что тем, кого это касается, лучше не откладывать визит в автоинспекцию.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Мир. Новости мира
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США Аудио 
Так больше не разрастается: как за 2 недели избавиться от хрена на участке
Садоводство, цветоводство
Так больше не разрастается: как за 2 недели избавиться от хрена на участке Аудио 
Разбуди метаболизм и похудей благодаря этим 7 простым советам
Новости спорта
Разбуди метаболизм и похудей благодаря этим 7 простым советам Аудио 
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Вместо эвакуации — забвение: страшная участь 80 тысяч солдат ВСУ в курском приграничье Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Последние материалы
Эти 2 способа сделают чиа идеальным продуктом для вашего рациона
Жаркое без мяса, от которого не оторваться — всё дело в одном ингредиенте
Домашний ананас: метод, который работает без ламп и теплиц
Более 100 лис в одном месте: в Японии это не шутка, а реальность
Успех в Европе. Почему советские мотоциклы были популярны за границей?
Проверено: эти стрижки делают вас старше, даже если вы не хотите
Вот почему ваши джинсы портятся после каждой стирки — и как это исправить
Алтын-Эмель — место, где степь поёт, а горы хранят древние тайны
Как Жигули стали народным автомобилем
Перезагрузка не за горами! Инвесторы ДНР готовят неожиданный ход в угольной отрасли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.