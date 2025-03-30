Новые правила ПДД: кто останется без прав в 2025 году?

С 1 апреля 2025 года в правила дорожного движения России вносится важное изменение: иностранные граждане, получившие российское гражданство или вид на жительство, больше не смогут пользоваться своими национальными водительскими правами. Им придётся обменять их на российские.
Это предусмотрено вступившими в силу весной 2024-го года изменениями в закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым национальные водительские удостоверения считаются действительными на территории РФ в течение года с даты получения их владельцем российского гражданства или ВНЖ.
Особенно это касается водителей автобусов и грузовиков — для них замена удостоверения возможна только после обучения в автошколе и сдачи экзаменов.
Причины изменений — не только в желании упростить контроль, но и в проблемах с проверкой легальности иностранных прав, особенно из стран ЕАЭС. Новые правила призваны исключить случаи, когда водитель управляет машиной без достаточного уровня знаний ПДД.
После 1 апреля вождение с национальными правами будет считаться нарушением и грозит штрафом. Так что тем, кого это касается, лучше не откладывать визит в автоинспекцию.
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