В Москве наступила так называемая "автомобильная" весна — период, когда температура воздуха стабильно держится выше +5 °C.
Это сигнал для водителей: самое время переобувать автомобили, меняя зимнюю резину на летнюю.
Тем временем, рынок шин переживает изменения. За первые два месяца 2025 года импорт автомобильных шин из Китая в Россию снизился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — сумма поставок составила $85,7 млн.
Однако на ценах это почти не сказалось. В феврале 2025 года средняя стоимость новой летней шины (в обычных сегментах, без премиума) составила 10 700 рублей — почти столько же, сколько и год назад (10 600 рублей в феврале 2024-го).
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.