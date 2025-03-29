Цены на летнюю резину в 2025: стабильность или неожиданность в условиях импорта?

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В Москве наступила так называемая "автомобильная" весна — период, когда температура воздуха стабильно держится выше +5 °C.

Фото: Freepik by senivpetro Автосервис

Это сигнал для водителей: самое время переобувать автомобили, меняя зимнюю резину на летнюю.

Тем временем, рынок шин переживает изменения. За первые два месяца 2025 года импорт автомобильных шин из Китая в Россию снизился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — сумма поставок составила $85,7 млн.

Однако на ценах это почти не сказалось. В феврале 2025 года средняя стоимость новой летней шины (в обычных сегментах, без премиума) составила 10 700 рублей — почти столько же, сколько и год назад (10 600 рублей в феврале 2024-го).