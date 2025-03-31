Гости будут в восторге: секретный маринад для идеального шашлыка

Шашлык с овощами — не просто вкусно, а по-настоящему празднично. Сочное мясо и ароматные овощи на шампуре — идеальный союз. Но чтобы всё получилось как надо, важно не только выбрать продукты, но и правильно их замариновать.
Свинина (шея) — 2 кг
Репчатый лук — 1 кг
Кабачки, баклажаны — по 2 шт.
Помидоры — 5 шт.
Ялтинский лук — 2 шт.
Болгарский перец — 2 шт. (по желанию)
Шампиньоны — 300 г (по желанию)
Ананас — по вкусу (свежий или консервированный)
Чеснок — 4 зубчика
Соль — 1/2 ч. л.
Смесь перцев — 1/2 ч. л.
Итальянские травы — щепотка
Оливковое масло — 2 ст. л.
Лимонный сок — 1/2 ч. л.
Маринад для мяса:
Соль — 3 щепотки
Смесь перцев — 3 ч. л.
Лимонный сок — 2 ч. л.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Как готовить
Нарежьте овощи крупно. Кабачки и баклажаны — кружками, перец — кусками, помидоры — пополам.
Смешайте все ингредиенты для овощного маринада, замочите овощи на 30 минут.
Мясо нарежьте крупными кусками, добавьте кольца лука и маринад. Оставьте минимум на 2 часа, лучше — на ночь.
Нанизывайте мясо и овощи на шампуры, не слишком плотно.
Жарьте на хорошо прогретых углях 15-20 минут, часто переворачивая.
Полезный совет:
Чтобы шашлык не пригорел, используйте дрова из фруктовых деревьев, не допускайте попадания жира на угли и не опускайте шампуры слишком низко.
А овощи — не просто для цвета
Они не только придают блюду свежесть, но и делают его легче. Такая подача — идеальный баланс между вкусом и пользой.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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