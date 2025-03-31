Гости будут в восторге: секретный маринад для идеального шашлыка

Шашлык с овощами — не просто вкусно, а по-настоящему празднично. Сочное мясо и ароматные овощи на шампуре — идеальный союз. Но чтобы всё получилось как надо, важно не только выбрать продукты, но и правильно их замариновать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шашлык

Что понадобится

Свинина (шея) — 2 кг

Репчатый лук — 1 кг

Кабачки, баклажаны — по 2 шт.

Помидоры — 5 шт.

Ялтинский лук — 2 шт.

Болгарский перец — 2 шт. (по желанию)

Шампиньоны — 300 г (по желанию)

Ананас — по вкусу (свежий или консервированный)

Маринад для овощей:

Чеснок — 4 зубчика

Соль — 1/2 ч. л.

Смесь перцев — 1/2 ч. л.

Итальянские травы — щепотка

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1/2 ч. л.

Маринад для мяса:

Соль — 3 щепотки

Смесь перцев — 3 ч. л.

Лимонный сок — 2 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Как готовить

Нарежьте овощи крупно. Кабачки и баклажаны — кружками, перец — кусками, помидоры — пополам. Смешайте все ингредиенты для овощного маринада, замочите овощи на 30 минут. Мясо нарежьте крупными кусками, добавьте кольца лука и маринад. Оставьте минимум на 2 часа, лучше — на ночь. Нанизывайте мясо и овощи на шампуры, не слишком плотно. Жарьте на хорошо прогретых углях 15-20 минут, часто переворачивая.

Полезный совет:

Чтобы шашлык не пригорел, используйте дрова из фруктовых деревьев, не допускайте попадания жира на угли и не опускайте шампуры слишком низко.

А овощи — не просто для цвета

Они не только придают блюду свежесть, но и делают его легче. Такая подача — идеальный баланс между вкусом и пользой.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



