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Гости будут в восторге: секретный маринад для идеального шашлыка

Авто

Шашлык с овощами — не просто вкусно, а по-настоящему празднично. Сочное мясо и ароматные овощи на шампуре — идеальный союз. Но чтобы всё получилось как надо, важно не только выбрать продукты, но и правильно их замариновать.

Шашлык
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шашлык

Что понадобится

  • Свинина (шея) — 2 кг

  • Репчатый лук — 1 кг

  • Кабачки, баклажаны — по 2 шт.

  • Помидоры — 5 шт.

  • Ялтинский лук — 2 шт.

  • Болгарский перец — 2 шт. (по желанию)

  • Шампиньоны — 300 г (по желанию)

  • Ананас — по вкусу (свежий или консервированный)

Маринад для овощей:

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Соль — 1/2 ч. л.

  • Смесь перцев — 1/2 ч. л.

  • Итальянские травы — щепотка

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Лимонный сок — 1/2 ч. л.

Маринад для мяса:

  • Соль — 3 щепотки

  • Смесь перцев — 3 ч. л.

  • Лимонный сок — 2 ч. л.

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

Как готовить

  1. Нарежьте овощи крупно. Кабачки и баклажаны — кружками, перец — кусками, помидоры — пополам.

  2. Смешайте все ингредиенты для овощного маринада, замочите овощи на 30 минут.

  3. Мясо нарежьте крупными кусками, добавьте кольца лука и маринад. Оставьте минимум на 2 часа, лучше — на ночь.

  4. Нанизывайте мясо и овощи на шампуры, не слишком плотно.

  5. Жарьте на хорошо прогретых углях 15-20 минут, часто переворачивая.

Полезный совет:
Чтобы шашлык не пригорел, используйте дрова из фруктовых деревьев, не допускайте попадания жира на угли и не опускайте шампуры слишком низко.

А овощи — не просто для цвета
Они не только придают блюду свежесть, но и делают его легче. Такая подача — идеальный баланс между вкусом и пользой.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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