ТОП-5 автомобилей СССР, которые могли стать культовыми, но не стали

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В СССР было немало интересных автомобильных проектов, которые обладали хорошим потенциалом, но по разным причинам не получили массового распространения и не стали культовыми.

Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ GAZ-3113

Некоторые из этих авто опередили своё время, другие пострадали из-за сложностей производства или недостатка финансирования.

1. ВАЗ-2108 "Тарзан"

Почему мог стать культовым?

Первый советский кроссовер, созданный на базе ВАЗ-2108 с полноприводным шасси "Нивы". Удобный и проходимый, идеально подходил для плохих дорог.

Почему не стал?

Ограниченный выпуск, высокая стоимость. Экспериментальный статус, не запущен в массовое производство.

2. Москвич-2144 "Истра"

Почему мог стать культовым?

Передовые технологии: аэродинамический кузов, электронное управление. Разрабатывался как конкурент западным автомобилям 1980-х.

Почему не стал?

Экономический кризис 90-х, развал завода. Отсутствие финансирования для серийного выпуска.

3. ГАЗ-3111 "Волга"

Почему мог стать культовым?

Современный дизайн и комфортный салон, мог конкурировать с бизнес-классом. Планировался как советский аналог Mercedes-Benz E-Class.

Почему не стал?

Завод не смог наладить массовое производство. Высокая цена и низкий спрос.

4. ЗИЛ-117

Почему мог стать культовым?

Более компактный и динамичный, чем стандартные лимузины ЗИЛ. Мощный V8, разгон до 190 км/ч, премиальный комфорт.

Почему не стал?

Ограниченный выпуск, предназначался только для партийной элиты. После распада СССР потерял актуальность.

5. НАТИ-2

Почему мог стать культовым?

Первый советский переднеприводный автомобиль, разработанный ещё в 1938 году. Компактный, экономичный, удобный для города.

Почему не стал?

Война остановила проект. Впоследствии концепция переднего привода реализована только в 1970-е на ВАЗ-2108.

Эти автомобили могли изменить историю советского автопрома, но им не повезло. Возможно, если бы СССР просуществовал дольше, они бы стали культовыми, но история сложилась иначе.