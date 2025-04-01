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Пьяный или нет — теперь решит проба крови: новые правила освидетельствования

1:41
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Минздрав подготовил проект новых правил медосвидетельствования на алкогольное и наркотическое опьянение. Документ уже опубликован на официальном портале проектов нормативных актов и должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Срок действия — до 2031 года.

Пьяный водитель
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пьяный водитель

Что изменится

Нововведения касаются в первую очередь тех случаев, когда освидетельствование проводится не по инициативе ГИБДД, а при экстренной медпомощи. Например, если человек пострадал в ДТП или доставлен в больницу с признаками отравления токсичными веществами. В таких ситуациях будет проводиться забор биоматериалов — мочи и крови. Их обязаны хранить в течение недели. При необходимости эти материалы могут быть исследованы позже.

Новый список веществ

Также обновлён перечень групп наркотиков и психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические анализы. Это сделано с учётом изменения наркопотребления в стране. То есть список адаптировали под современные угрозы.

Добровольное согласие и отказ

В приказе уточняется порядок получения добровольного согласия на освидетельствование. Также будут прописаны чёткие основания, на которых фиксируется отказ от прохождения процедуры. Эти изменения направлены на то, чтобы минимизировать юридические споры и повысить прозрачность.

Нововведения касаются не только водителей, но и всех, кто оказался в экстренной медицинской ситуации и может находиться в состоянии опьянения.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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