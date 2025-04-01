Права просрочены, а ездить можно: водителям дали отсрочку, но с нюансами

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Если срок действия вашего водительского удостоверения истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года — можно выдохнуть. ГАИ официально подтвердила автоматическое продление таких прав ещё на 3 года. То есть менять их прямо сейчас не нужно.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель за рулём

Как это работает

Продление не требует никаких действий — ни визита в МФЦ, ни отметок в правах. Всё происходит автоматически. Например, если срок действия документа истекает в мае 2024 года, он будет действителен до мая 2028-го. Главное — следить за изначальной датой окончания срока, именно от неё отсчитывается отсрочка.

Но если ваши права закончились ещё в 2022 году, то срок продления истекает в 2025 году — и заменить их нужно будет именно в этом году.

Кого касается отсрочка

Мера распространяется не только на водителей частных авто, но и на тех, кто работает в сфере перевозок — как по трудовому договору, так и в рамках предпринимательской деятельности.

Можно и не ждать

Если вы хотите заменить права раньше или документ потерян — всё можно сделать в обычном порядке. Никаких ограничений на это нет.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.



