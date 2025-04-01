Один сигнал из Токио — и машины снова в России: кто уже получил запросы

Разговоры о возвращении зарубежных автобрендов в Россию перестали быть абстрактными. Всё чаще это не просто слухи, а реальные обсуждения с конкретными сценариями: от поставок комплектующих до полноценного импорта автомобилей.
Как отмечают автоэксперты, многие сотрудники иностранных автокомпаний с оптимизмом смотрят на перспективу перезапуска работы. Более того, в кулуарах уже идут опросы и изучение потребительского настроения.
Например, российский офис одной японской марки недавно получил прямой запрос от головного офиса в Японии:
"Ждут ли россияне возвращения наших машин?"
В отличие от европейцев, которые уходили громко и даже несколько раз подряд, теряя лояльных клиентов, японские автогиганты старались вести себя осторожно. Некоторые и вовсе не покидали Россию окончательно. Suzuki и Mitsubishi, например, продолжали сотрудничать с дилерами и поддерживать гарантийное обслуживание.
Основной сдерживающий фактор для большинства японских брендов — ожидание решения от Toyota. Автопроизводители в Токио не торопятся действовать на свой страх и риск, ведь именно Toyota считается своеобразным флагманом. Как только она объявит о поставках, остальные, по словам сотрудников японских офисов, незамедлительно последуют её примеру.
На сегодня всё упирается не в политику, а в стратегию. И если в ближайшее время Toyota даст сигнал — на рынок может вернуться сразу целая волна автомобилей из Японии.
Toyota Motor Corporation, кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Является крупнейшей автомобилестроительной публичной компанией в мире, а также крупнейшей публичной компанией в Японии.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.