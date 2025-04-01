Один сигнал из Токио — и машины снова в России: кто уже получил запросы

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Разговоры о возвращении зарубежных автобрендов в Россию перестали быть абстрактными. Всё чаще это не просто слухи, а реальные обсуждения с конкретными сценариями: от поставок комплектующих до полноценного импорта автомобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Логотип Toyota

Как отмечают автоэксперты, многие сотрудники иностранных автокомпаний с оптимизмом смотрят на перспективу перезапуска работы. Более того, в кулуарах уже идут опросы и изучение потребительского настроения.

Например, российский офис одной японской марки недавно получил прямой запрос от головного офиса в Японии:

"Ждут ли россияне возвращения наших машин?"

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В отличие от европейцев, которые уходили громко и даже несколько раз подряд, теряя лояльных клиентов, японские автогиганты старались вести себя осторожно. Некоторые и вовсе не покидали Россию окончательно. Suzuki и Mitsubishi, например, продолжали сотрудничать с дилерами и поддерживать гарантийное обслуживание.

Всё решит Toyota — и это понимают все

Основной сдерживающий фактор для большинства японских брендов — ожидание решения от Toyota. Автопроизводители в Токио не торопятся действовать на свой страх и риск, ведь именно Toyota считается своеобразным флагманом. Как только она объявит о поставках, остальные, по словам сотрудников японских офисов, незамедлительно последуют её примеру.

На сегодня всё упирается не в политику, а в стратегию. И если в ближайшее время Toyota даст сигнал — на рынок может вернуться сразу целая волна автомобилей из Японии.

Уточнения

Toyota Motor Corporation, кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Является крупнейшей автомобилестроительной публичной компанией в мире, а также крупнейшей публичной компанией в Японии.

