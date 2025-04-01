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Подозрение без повода: на что смотрит ДПС, даже если вы не нарушаете

2:00
Авто

Вы можете ехать аккуратно и соблюдать правила, но это не спасёт от внимания инспектора, если у машины есть одна из "примет". Именно на них сотрудники ДПС обращают внимание в первую очередь.

Машина ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Машина ДПС

Что вызывает подозрения на дороге

  1. Слишком грязный кузов. Штрафа нет, но грязные фары, стёкла и особенно номера — повод остановить.

  2. Трещины на лобовом. Если повреждение мешает обзору — инспектор обязательно захочет разобраться.

  3. Шатающийся номерной знак. Один болт вместо двух — и проверка почти гарантирована.

  4. Дым из выхлопной трубы. Сильный пар или гарь могут говорить о проблемах с двигателем.

  5. Перегоревшие фары или ДХО. Даже днём это нарушение, особенно на трассе.

  6. Громкий выхлоп. "Прямоток" или повреждённая труба — внимание ГИБДД обеспечено.

  7. Неправильно перевозимый груз. Если что-то торчит из багажника — без остановки не обойдётся.

  8. Мятый кузов. Повреждения сразу бросаются в глаза. Лучше иметь документы о ДТП.

  9. Несоответствующий свет. Ксенон или LED в авто, где они не предусмотрены, — повод для протокола.

  10. Подозрительное вождение. Резкие торможения, странные манёвры, слишком медленная езда — всё это вызывает интерес.

  11. Подспущенное колесо. Часто это забота, а не наказание — инспектор может просто предупредить.

  12. Громкая музыка ночью. Особенно, если в салоне весело — возможна проверка на трезвость.

  13. Тонировка. Задние стёкла — пожалуйста, но лобовое и передние боковые — под строгим контролем.

Иногда водитель уверен, что его остановили "просто так". На деле же — сотрудники ДПС действуют по хорошо отлаженной схеме. А вы точно знаете, на что смотрят в первую очередь?

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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