Подозрение без повода: на что смотрит ДПС, даже если вы не нарушаете

Вы можете ехать аккуратно и соблюдать правила, но это не спасёт от внимания инспектора, если у машины есть одна из "примет". Именно на них сотрудники ДПС обращают внимание в первую очередь.
Слишком грязный кузов. Штрафа нет, но грязные фары, стёкла и особенно номера — повод остановить.
Трещины на лобовом. Если повреждение мешает обзору — инспектор обязательно захочет разобраться.
Шатающийся номерной знак. Один болт вместо двух — и проверка почти гарантирована.
Дым из выхлопной трубы. Сильный пар или гарь могут говорить о проблемах с двигателем.
Перегоревшие фары или ДХО. Даже днём это нарушение, особенно на трассе.
Громкий выхлоп. "Прямоток" или повреждённая труба — внимание ГИБДД обеспечено.
Неправильно перевозимый груз. Если что-то торчит из багажника — без остановки не обойдётся.
Мятый кузов. Повреждения сразу бросаются в глаза. Лучше иметь документы о ДТП.
Несоответствующий свет. Ксенон или LED в авто, где они не предусмотрены, — повод для протокола.
Подозрительное вождение. Резкие торможения, странные манёвры, слишком медленная езда — всё это вызывает интерес.
Подспущенное колесо. Часто это забота, а не наказание — инспектор может просто предупредить.
Громкая музыка ночью. Особенно, если в салоне весело — возможна проверка на трезвость.
Тонировка. Задние стёкла — пожалуйста, но лобовое и передние боковые — под строгим контролем.
Иногда водитель уверен, что его остановили "просто так". На деле же — сотрудники ДПС действуют по хорошо отлаженной схеме. А вы точно знаете, на что смотрят в первую очередь?
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.