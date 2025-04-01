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Эта коробка на Haval F7 — копия DSG? Сравнение, которое многое объясняет

2:14
Авто

Коробка передач 7DCT450 от китайского концерна Great Wall ставится на многие кроссоверы Haval — включая F7, F7x и Jolion. Несмотря на происхождение, её конструкция вызывает уважение — тут явно чувствуется немецкая инженерная школа. Разработка велась с участием команды под руководством Герхарда Хеннинга - бывшего инженера Volkswagen. Неудивительно, что коробка напоминает знаменитые DSG DQ500 и DQ381.

Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval Jolion

Снаружи — типичная "роботизированная" трансмиссия с двумя сцеплениями. Внутри — масса интересных решений. Например, всё - от сцепления до блока управления — погружено в масляную ванну с Shell Spirax S5 DCT11 (нужно 7 литров). По регламенту масло меняется раз в 60 тысяч км, но владельцы меняют чаще — раз в 40 тысяч.

Чем она лучше других "роботов"

У коробки — два фильтра: грубой и тонкой очистки, а для замены масла есть сливное, заливное и контрольное отверстия. Приятный бонус — блок мехатроники раньше производился BorgWarner, и даже сейчас в нём используются соленоиды, датчики и гидроплита высокого качества. Но масло должно быть чистым — иначе клапаны и гидроплита выйдут из строя.

Секрет выносливости — в мелочах

Сцепление — тоже от BorgWarner. Особенность: у внутренних дисков нет направленных канавок для охлаждения, что исключает ошибки при установке. Алюминиевые вилки передач легко разбираются и ремонтируются, а их пластиковые наконечники скользят по направляющим с металлическими втулками. Такое решение — удачнее, чем у DSG DQ200, где пластик трётся об алюминий.

Есть нюансы, но они не критичны

В передней части — открытые роликовые подшипники, как у DSG DQ381. Задние — закрытые, с вечной смазкой, но именно они могут потребовать замены первыми. Главное — следить за маслом, тепловым режимом и не давить на газ без надобности.

Уточнения

Роботизированная коробка передач — коробка передач, в которой конструкция узла, ответственного за редукцию и дробление силового диапазона по передачам, в общем и целом выглядит как на механической КП, но при этом сама КП работает автоматически и не требует вмешательства водителя в процесс переключения. В отличие от традиционных гидроавтоматов, в РКП затруднена автоматизация процессов работы без вспомогательной электроники, поэтому РКП стали возможны только вместе с появлением компактных и надёжных микропроцессорных систем управления.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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