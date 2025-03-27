Дороги Подмосковья под лупой: какие трассы обновят в 2025 году

3:10 Your browser does not support the audio element. Авто

В 2025 году в Подмосковье запланирован масштабный ремонт дорожной сети, охватывающий как муниципальные, так и региональные трассы. Общий объём работ предусматривает обновление около 1,5 тысячи километров дорожного покрытия. Из них примерно 840 километров будут отремонтированы в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". ​

Фото: ru.freepik.com by aleksandarlittlewolf Ремонт дорог

Приоритеты и критерии отбора дорог для ремонта

Особое внимание будет уделено дорогам, ведущим к социально значимым объектам: школам, больницам, спортивным комплексам и другим учреждениям.

"Ежегодно мы поддерживаем большие объёмы ремонта покрытия — в этом году планируем отремонтировать около 1,5 тысяч муниципальных и региональных дорог. Особое внимание уделим дорогам, ведущим к образовательным, медицинским, спортивным учреждениям и другим социально значимым объектам", — отметил заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

Программа ремонта формировалась на основе тщательного обследования дорожной сети, с учётом степени износа покрытия, интенсивности движения и обращений жителей региона. Это позволяет максимально эффективно распределить ресурсы и повысить качество дорожной инфраструктуры.​

Ключевые участки и сроки проведения работ

Среди запланированных к ремонту участков значатся как дороги внутри населённых пунктов, так и трассы с высокой интенсивностью движения, такие как Волоколамское, Лыткаринское, Осташковское, Можайское, Носовихинское, Рогачёвское, Старосимферопольское, Новосходненское, Пятницкое и Каширское шоссе. ​

Начало ремонтных работ запланировано на весну, с наступлением устойчивых положительных температур, а завершение — на осень 2025 года. Это стандартная практика, позволяющая обеспечить высокое качество выполняемых работ.​

Объёмы и достижения предыдущих лет

Для сравнения, в 2024 году в Подмосковье было обновлено около 1,2 тысячи километров дорожного покрытия на более чем 1,1 тысячи муниципальных и региональных дорог. Это свидетельствует о последовательной работе региональных властей по улучшению состояния дорожной инфраструктуры и повышению безопасности на дорогах.

В 2025 году в Подмосковье отремонтируют около 1,5 тысячи километров дорог.

Особое внимание уделят трассам, ведущим к школам, больницам и другим важным объектам.

Работы охватят как муниципальные улицы, так и крупные региональные магистрали. Ремонт начнётся весной и завершится осенью, чтобы обеспечить наилучшее качество работ. Объёмы и маршруты выбраны с учётом обращений жителей и технического состояния дорог, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

