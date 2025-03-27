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ТОП-5 самых массовых автобусов СССР

2:51
Авто

В Советском Союзе автобусы играли важную роль в пассажирских перевозках, особенно в городах и сельской местности.

РАФ-2203 «Латвия»
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
РАФ-2203 «Латвия»

Многие модели стали по-настоящему культовыми и выпускались огромными тиражами. Давайте разберёмся, какие автобусы были самыми массовыми в СССР.

1. ЛиАЗ-677 — "рычащий лев" советских городов

Тираж: более 200 000 штук.

Этот городской автобус с характерным звяканьем "бутылок" выпускался с 1967 по 1994 год. ЛиАЗ-677 был одним из самых популярных городских автобусов, работал в большинстве крупных городов СССР и долгое время оставался основным транспортом на маршрутах.

2. ПАЗ-672 — "деревенский работяга"

Тираж: около 300 000 штук.

Этот небольшой автобус производился с 1967 по 1989 год и использовался в сельской местности, на заводах, в школах и даже в армии. Простая конструкция и ремонтопригодность сделали его любимцем водителей и механиков.

3. ЛАЗ-695 — надёжный автобус УССР

Тираж: более 250 000 штук.

Этот автобус производился на Львовском заводе с 1956 по 2002 год. Он работал как на городских, так и на междугородних маршрутах. Благодаря своей надёжности и вместимости стал одной из самых распространённых моделей в СССР.

4. Икарус 260/280 — венгерский гость на советских дорогах

Тираж (для СССР): более 140 000 штук.

Хотя "Икарус" был венгерским автобусом, он массово поставлялся в СССР и стал символом советских городов. Его гармошечная версия Икарус-280 стала основным автобусом на самых загруженных маршрутах.

5. РАФ-2203 "Латвия" — маршрутка СССР

Тираж: около 100 000 штук.

Этот компактный автобус латвийского производства использовался как маршрутное такси, медицинский транспорт и корпоративный автобус. Выпускался с 1976 по 1997 год и был очень популярен в небольших городах и среди организаций.

Советские автобусы отличались простотой, надёжностью и массовостью. Многие из них до сих пор встречаются на дорогах России и стран бывшего СССР, а некоторые даже продолжают перевозить пассажиров.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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