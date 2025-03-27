ТОП-5 самых массовых автобусов СССР

В Советском Союзе автобусы играли важную роль в пассажирских перевозках, особенно в городах и сельской местности.
Многие модели стали по-настоящему культовыми и выпускались огромными тиражами. Давайте разберёмся, какие автобусы были самыми массовыми в СССР.
1. ЛиАЗ-677 — "рычащий лев" советских городов
Тираж: более 200 000 штук.
Этот городской автобус с характерным звяканьем "бутылок" выпускался с 1967 по 1994 год. ЛиАЗ-677 был одним из самых популярных городских автобусов, работал в большинстве крупных городов СССР и долгое время оставался основным транспортом на маршрутах.
2. ПАЗ-672 — "деревенский работяга"
Тираж: около 300 000 штук.
Этот небольшой автобус производился с 1967 по 1989 год и использовался в сельской местности, на заводах, в школах и даже в армии. Простая конструкция и ремонтопригодность сделали его любимцем водителей и механиков.
3. ЛАЗ-695 — надёжный автобус УССР
Тираж: более 250 000 штук.
Этот автобус производился на Львовском заводе с 1956 по 2002 год. Он работал как на городских, так и на междугородних маршрутах. Благодаря своей надёжности и вместимости стал одной из самых распространённых моделей в СССР.
4. Икарус 260/280 — венгерский гость на советских дорогах
Тираж (для СССР): более 140 000 штук.
Хотя "Икарус" был венгерским автобусом, он массово поставлялся в СССР и стал символом советских городов. Его гармошечная версия Икарус-280 стала основным автобусом на самых загруженных маршрутах.
5. РАФ-2203 "Латвия" — маршрутка СССР
Тираж: около 100 000 штук.
Этот компактный автобус латвийского производства использовался как маршрутное такси, медицинский транспорт и корпоративный автобус. Выпускался с 1976 по 1997 год и был очень популярен в небольших городах и среди организаций.
Советские автобусы отличались простотой, надёжностью и массовостью. Многие из них до сих пор встречаются на дорогах России и стран бывшего СССР, а некоторые даже продолжают перевозить пассажиров.
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