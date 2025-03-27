ТОП-5 советских мотоциклов, которые копировали за границей

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Советские мотоциклы не только пользовались популярностью внутри страны, но и привлекали внимание зарубежных производителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мотоцикл М-72 во Владивостоке ф1

Некоторые модели копировали почти полностью, а другие вдохновляли инженеров на создание похожих конструкций. Давайте разберёмся, какие мотоциклы СССР стали "донорами" для иностранных аналогов.

1. М-72 — предок BMW R71 в Китае

Мотоцикл М-72, разработанный в СССР на основе довоенного BMW R71, активно поставлялся в страны соцлагеря. Позже его производство наладили в Китае под маркой Chang Jiang 750, а также в других странах. Китайская версия до сих пор встречается на дорогах, а оригинальный советский М-72 стал культовой моделью среди коллекционеров.

2. ИЖ Планета-5 — вдохновение для китайских производителей

Один из самых массовых советских мотоциклов — ИЖ Планета-5 — копировали и модернизировали в Китае и Вьетнаме. Многие его технические решения использовались при создании местных аналогов, а внешне некоторые модели были практически идентичны оригиналу.

3. К-750 — китайский и восточноевропейский вариант

Мотоцикл К-750, разработанный на основе М-72, также получил зарубежные клоны. В Китае его производили под брендом Chang Jiang, а в Польше выпускали свою версию — WSK M06, использовавшую схожую компоновку и элементы конструкции.

4. Урал (М-63, М-67) — копия BMW для международного рынка

Советские мотоциклы марки "Урал" (особенно модели М-63 и М-67**) активно экспортировались в Европу и США. Китайцы, а также другие азиатские страны, вдохновившись этой моделью, делали похожие аналоги. Причём и по сей день китайские Chang Jiang создаются с оглядкой на старые советские "Уралы".

5. ИЖ Юпитер-3 — прототип для восточноевропейских моделей

Мотоциклы семейства ИЖ Юпитер, особенно Юпитер-3, экспортировались в Восточную Европу, а также вдохновили производителей в ЧССР и Польше. Некоторые польские и румынские модели мотоциклов использовали те же конструктивные решения, а порой и схожие двигатели.

Многие из этих мотоциклов до сих пор используются, а некоторые версии всё ещё выпускаются, пусть и с современными доработками.