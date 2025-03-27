ТОП-5 грузовиков СССР, которые работали на самых суровых стройках

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Советские стройки были не просто масштабными, но и зачастую экстремальными — вечная мерзлота, пустыни, горы, тайга.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ BelAZ haul truck in Kemerovo Oblast

Для работы в таких условиях требовались особые грузовики: мощные, выносливые и неприхотливые. В этом рейтинге мы вспомним пять легендарных советских грузовиков, которые справлялись даже с самыми суровыми строительными площадками.

1. БелАЗ-540 — гигант для грандиозных проектов

Где работал: карьеры, строительство плотин, металлургические предприятия.

Этот 27-тонный карьерный самосвал использовался на крупнейших стройках СССР — от возведения гидроэлектростанций до разработки месторождений. Он перевозил тонны грунта и руды, не боялся бездорожья и считался настоящим тружеником среди тяжеловесов.

2. КрАЗ-255Б — незаменимый в условиях бездорожья

Где работал: нефтяные и газовые месторождения, строительство дорог в Сибири.

Этот мощный трехосный грузовик с колесной формулой 6x6 использовали там, где обычные машины не могли проехать. КрАЗ-255Б отлично справлялся с перевозкой тяжёлых грузов в условиях сурового бездорожья и экстремального климата.

3. ЗиЛ-130 — универсальный строительный помощник

Где работал: городские и сельские стройки, ЖКХ, заводы.

Этот легендарный грузовик использовался практически на всех стройплощадках СССР. Надёжный двигатель, простая конструкция и отличная грузоподъёмность делали его универсальным помощником для перевозки стройматериалов, мусора и даже бытовок для рабочих.

4. МАЗ-503 — самосвал для тяжёлых условий

Где работал: строительство мостов, дорог, промышленных объектов.

Этот самосвал отличался высокой проходимостью и устойчивостью на сложных грунтах. Его использовали на строительстве крупных автотрасс, железных дорог и промышленных комплексов.

5. Урал-375Д — король бездорожья

Где работал: строительство военных объектов, промышленных зон, ЛЭП в труднодоступных районах.

Этот полноприводный грузовик создавался для армии, но быстро нашел применение и в гражданском строительстве. Он мог возить стройматериалы и оборудование там, куда не добирались обычные машины, а его неубиваемая конструкция позволяла работать в самых жестких условиях.

Эти грузовики отлично справлялись со своей задачей. Многие из них работают до сих пор, доказывая, что настоящая техника не боится времени.