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ТОП-5 самых мощных автозаводов СССР

3:12
Авто

Советский Союз обладал мощной автомобильной промышленностью, где крупные автозаводы выпускали легковые, грузовые автомобили и автобусы.

Сварочный цех Ижевского автозавода
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сварочный цех Ижевского автозавода

Эти предприятия обеспечивали транспортом не только СССР, но и многие другие страны. Давайте вспомним пять самых крупных и мощных автозаводов Союза.

1. ВАЗ (Волжский автомобильный завод, Тольятти)

Год основания: 1966. Основная продукция: легковые автомобили марки "Жигули" и "Лада".

Самый массовый автомобиль: ВАЗ-2101 ("Копейка")

ВАЗ был создан при участии итальянского концерна Fiat и стал крупнейшим производителем легковых машин в СССР. Завод обеспечивал миллионы советских семей доступными и надежными автомобилями.

2. ГАЗ (Горьковский автомобильный завод, Нижний Новгород)

Год основания: 1932. Основная продукция: Легковые автомобили, грузовики, автобусы.

Самые известные модели: ГАЗ-24 "Волга", ГАЗ-51, ГАЗ-66

ГАЗ славился своими "Волгами", которые были символом статуса, а также прочными и надёжными грузовиками, широко использовавшимися в народном хозяйстве и армии.

3. ЗИЛ (Завод имени Лихачёва, Москва)

Год основания: 1916. Основная продукция: грузовики, лимузины для высшего руководства.

Самые известные модели: ЗИЛ-130, ЗИЛ-157, лимузины ЗИЛ-114.

ЗИЛ выпускал не только легендарные грузовики, но и представительские автомобили для партийной элиты. Многие его грузовики работали десятилетиями на стройках и в колхозах.

4. КамАЗ (Камский автомобильный завод, Набережные Челны)

Год основания: 1969. Основная продукция: тяжёлые грузовики.

Самые известные модели: КамАЗ-5320, КамАЗ-4310

КамАЗ стал главным заводом по выпуску тяжёлых грузовиков, которые использовались в армии, строительстве и перевозке грузов. КамАЗы славились своей проходимостью и надежностью.

5. УАЗ (Ульяновский автомобильный завод, Ульяновск)

Год основания: 1941. Основная продукция: внедорожники и лёгкие грузовики.

Самые известные модели: УАЗ-469, "Буханка".

УАЗ производил военные и гражданские внедорожники, которые ценились за проходимость и неприхотливость. Многие его модели до сих пор выпускаются и используются в суровых условиях.

Эти пять автозаводов выпускали миллионы автомобилей, обеспечивая транспортом граждан, армию и хозяйственный сектор. Многие из них продолжают работать и сегодня, модернизируя свою продукцию под современные требования.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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