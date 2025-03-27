Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как березовый сок возвращает силы и омолаживает кожу
Самые выносливые цветы для участка — не боятся ни тени, ни сорняков
Зимняя мимоза: красота или угроза для экосистемы Лазурного берега?
Из городского скромника в дерзкого покорителя трасс — что сделали с Nissan Leaf
Как пауки создают материал, который мы не можем повторить
Эти материалы заменят краску в вашем доме: экономия, экология, стиль
Носите шорты и юбки как настоящая модница: топ стильных идей на 2025 год
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Экологи бьют тревогу: пластиковый след Coca-Cola растет

Подержанные машины с бензином и дизелем снова стали выгодной инвестицией

2:47
Авто

С приближением 2035 года, когда в странах ЕС планируют запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, на рынке подержанных машин происходят заметные перемены. Хотя запрет касается только новых авто, он уже влияет на спрос и предложение обычных бензиновых и дизельных моделей.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Если закон вступит в силу в текущем виде, с 1 января 2035 года будет невозможно купить новый автомобиль с бензиновым или дизельным мотором. Но это вовсе не значит, что покупатели, решившиеся на покупку такого авто сейчас, столкнутся с ограничениями. Наоборот — ожидается, что подержанные автомобили с ДВС станут дефицитом.

Подогретый рынок подержанных авто

Сокращение выпуска автомобилей с традиционными двигателями уже ощущается. С начала пандемии в 2020 году автопроизводители столкнулись с перебоями поставок и нехваткой сырья, что повлияло на выпуск новых машин. В то же время акцент сместился в сторону электромобилей. Всё это привело к снижению количества доступных подержанных авто с ДВС.

По оценкам дилеров в Германии и Великобритании, уже к 2028 году на рынке будет на 70% меньше подержанных бензиновых и дизельных машин по сравнению с текущим объёмом. Многие владельцы предпочитают не менять свои автомобили, чтобы не переходить на электрическую технику, особенно учитывая пока не до конца отлаженную инфраструктуру и высокую стоимость электрокаров.

Спрос есть — предложения всё меньше

Снижение производства и повышенный спрос означают только одно: цены на хорошие бензиновые и дизельные автомобили могут вырасти. Особенно это касается моделей, выпущенных после 2020 года, когда автопром начал массово сворачивать производство ДВС в пользу электрификации.

Электромобили, хоть и становятся всё более популярными, пока не вселяют уверенности у многих покупателей. Из-за этого обычные автомобили, проверенные временем и с предсказуемой стоимостью эксплуатации, удерживают спрос. А когда спрос превышает предложение — цена идёт вверх.

Покупать ли сейчас автомобиль с ДВС

Если вы рассматриваете покупку подержанного бензинового или дизельного автомобиля — сейчас вполне удачный момент. Запрет 2035 года не касается уже проданных машин, они смогут свободно эксплуатироваться и продаваться. Более того, учитывая сокращающееся предложение, такие автомобили вполне могут вырасти в цене в ближайшие годы.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Наука и техника
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов Аудио 
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Еда и рецепты
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее Аудио 
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Красота и стиль
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым Аудио 
Популярное
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?

Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
США готовы прогнуть Европу: что стоит за угрозой подключения SWIFT для РФ? Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Хруст слышно даже в соседней комнате: чебуреки за 10 минут
Хруст слышно даже в соседней комнате: чебуреки за 10 минут
Последние материалы
Как березовый сок возвращает силы и омолаживает кожу
Самые выносливые цветы для участка — не боятся ни тени, ни сорняков
Зимняя мимоза: красота или угроза для экосистемы Лазурного берега?
Из городского скромника в дерзкого покорителя трасс — что сделали с Nissan Leaf
Как пауки создают материал, который мы не можем повторить
Эти материалы заменят краску в вашем доме: экономия, экология, стиль
Носите шорты и юбки как настоящая модница: топ стильных идей на 2025 год
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Забытый рай Франции: чем уникален обворожительный Ментон
Большие данные или кибератаки? В центре внимания три профессии, без которых прогресс остановится
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.