Подержанные машины с бензином и дизелем снова стали выгодной инвестицией

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С приближением 2035 года, когда в странах ЕС планируют запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, на рынке подержанных машин происходят заметные перемены. Хотя запрет касается только новых авто, он уже влияет на спрос и предложение обычных бензиновых и дизельных моделей.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

Если закон вступит в силу в текущем виде, с 1 января 2035 года будет невозможно купить новый автомобиль с бензиновым или дизельным мотором. Но это вовсе не значит, что покупатели, решившиеся на покупку такого авто сейчас, столкнутся с ограничениями. Наоборот — ожидается, что подержанные автомобили с ДВС станут дефицитом.

Подогретый рынок подержанных авто

Сокращение выпуска автомобилей с традиционными двигателями уже ощущается. С начала пандемии в 2020 году автопроизводители столкнулись с перебоями поставок и нехваткой сырья, что повлияло на выпуск новых машин. В то же время акцент сместился в сторону электромобилей. Всё это привело к снижению количества доступных подержанных авто с ДВС.

По оценкам дилеров в Германии и Великобритании, уже к 2028 году на рынке будет на 70% меньше подержанных бензиновых и дизельных машин по сравнению с текущим объёмом. Многие владельцы предпочитают не менять свои автомобили, чтобы не переходить на электрическую технику, особенно учитывая пока не до конца отлаженную инфраструктуру и высокую стоимость электрокаров.

Спрос есть — предложения всё меньше

Снижение производства и повышенный спрос означают только одно: цены на хорошие бензиновые и дизельные автомобили могут вырасти. Особенно это касается моделей, выпущенных после 2020 года, когда автопром начал массово сворачивать производство ДВС в пользу электрификации.

Электромобили, хоть и становятся всё более популярными, пока не вселяют уверенности у многих покупателей. Из-за этого обычные автомобили, проверенные временем и с предсказуемой стоимостью эксплуатации, удерживают спрос. А когда спрос превышает предложение — цена идёт вверх.

Покупать ли сейчас автомобиль с ДВС

Если вы рассматриваете покупку подержанного бензинового или дизельного автомобиля — сейчас вполне удачный момент. Запрет 2035 года не касается уже проданных машин, они смогут свободно эксплуатироваться и продаваться. Более того, учитывая сокращающееся предложение, такие автомобили вполне могут вырасти в цене в ближайшие годы.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

