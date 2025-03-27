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Роскошь и скорость по цене бюджетника: почему этот Jaguar заслуживает второго шанса

5:38
Авто

Появившись в 2003 году, Jaguar XJR X350 уже не может считаться новой моделью, но при этом остаётся ярким примером элегантности, технологичности и мощи. Благодаря полностью алюминиевой конструкции, V8 на 406 л. с. и классическим очертаниям кузова, он стал особенным, но так и не получил достойного продолжения. Сегодня эту модель можно приобрести от 10 000 евро — недорого для автомобиля с таким характером.

Jaguar XJ
Фото: Own work by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Jaguar XJ

Классика с алюминиевой душой

Семейство XJ началось ещё в 1968 году, и X350 стал последним поколением с традиционным, узнаваемым дизайном. Вышедший в 2002 году, он уже тогда выглядел "старомодно", но за классической внешностью скрывалась передовая инженерия: впервые Jaguar использовал полностью алюминиевую несущую структуру. Она сделала кузов на 60% жёстче и на 40% легче.

Несмотря на внушительные размеры (длина более пяти метров), XJR весит всего 1659 кг. Это сравнимо с массой современных компактных электромобилей. Спортивная версия XJR отличается 19-дюймовыми колёсами, агрессивными бамперами и иной решёткой радиатора. Под капотом — компрессорный 4,2-литровый V8 с 553 Нм момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,3 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч.

Технологии и комфорт

В паре с мотором работает 6-ступенчатая автоматическая коробка ZF, известная своей надёжностью. Подвеска — пневматическая, с электронным управлением, а тормоза от XKR обеспечивают уверенное замедление. Внутри — всё, что можно ожидать от флагманского седана начала 2000-х: кожа, дерево, электроприводы, мультимедиа, ксенон и круиз-контроль.

Стоимость новой машины в 2003 году составляла 96 500 евро (сегодня это около 136 900 евро в пересчёте с учётом инфляции). И всё же XJR оказался не вполне понят своей целевой аудиторией: для одних он был слишком "ретро", для других — слишком технологичным.

Эволюция модели

В 2005 году появилась более роскошная версия Portfolio (не продавалась во Франции), а в 2007 году XJR получил рестайлинг и обозначение X358. Изменения коснулись внешности, зеркал, сидений и навигационной системы, но техническая часть осталась прежней.

Преемник — XJ X351 - дебютировал в 2009 году. Несмотря на кардинально иной облик, он использует ту же платформу, что делает X350 последним Jaguar с классической внешностью.

Сколько стоит сегодня

XJR X350 можно найти менее чем за 10 000 евро, особенно если пробег превышает 300 000 км. Такие пробеги не редкость для этих машин, особенно при правильной эксплуатации. Автомобили с пробегом до 200 000 км стоят от 13 000 евро, а экземпляры с менее чем 100 000 км — уже от 20 000 евро и выше.

Какие версии наиболее интересны

Рестайлинг 2007 года не внёс серьёзных изменений, поэтому нет смысла гнаться именно за ним — важно состояние автомобиля. Любой ухоженный XJR представляет интерес. Более редкие варианты, такие как XJ V8, тоже могут быть потенциальными коллекционными.

Что важно знать перед покупкой

XJR X350 славится выносливостью. Двигатель с цепным приводом ГРМ и автоматическая коробка ZF способны пройти сотни тысяч километров. Однако после 200 000 км возможны проблемы с дифференциалом. Среди типичных слабых мест — охладитель компрессора, расширительный бачок, катушки зажигания и ролики ремня генератора. Также стоит вовремя менять масло в коробке передач — желательно до 100 000 км.

Самая чувствительная зона — подвеска. Пневматика, особенно передний насос и воздушные подушки, может потребовать дорогого ремонта. Также быстро изнашиваются сайлентблоки задних рычагов. Кузов из алюминия требует внимательной проверки: он сложнее и дороже в ремонте. В остальном электроника, как правило, надёжна, а салон отлично сохраняется, за исключением небольших потертостей на водительском сиденье.

На ходу

Несмотря на внешнюю "старомодность", XJR и сегодня производит сильное впечатление. В салоне — тишина, но стоит чуть сильнее нажать на газ, как оживает характерный звук компрессора и машина резко ускоряется. Автоматическая коробка работает точно и быстро, позволяя в полной мере использовать возможности двигателя. Управляемость скорее комфортная, чем спортивная, но для своего класса XJR ведёт себя достойно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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