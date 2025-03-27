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Новая альтернатива бензину и водороду: двигатель, который ломает стереотипы

2:46
Авто

Liebherr представила двигатель, работающий на аммиаке — альтернатива ископаемому топливу для тяжёлой техники. Снижение зависимости от традиционного топлива стало важной задачей не только для производителей легковых автомобилей, но и для индустрии тяжёлой техники. Один из ключевых игроков в этой области — компания Liebherr — представила необычную разработку: двигатель внутреннего сгорания, работающий на аммиаке.

двигатель
Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain
двигатель

Хотя в последние годы именно водород стал основным направлением для тех, кто ищет способы сохранить ДВС в условиях перехода на экологичные технологии, он — не единственный возможный путь. Альтернативой может стать аммиак, который также способен заменить бензин или дизель.

Liebherr анонсировала свою новинку в преддверии выставки Bauma 2025, крупнейшего международного форума строительной техники, который пройдёт в апреле в Мюнхене. Новый двигатель ориентирован на тяжёлую внедорожную технику и может стать решением для отраслей, где электрификация пока остаётся технически сложной.

Двигатель представляет собой двухтопливную установку, где одним из видов топлива выступает так называемый "зелёный аммиак", получаемый с использованием возобновляемой энергии и способный переносить водород. Такой аммиак считается углеродно-нейтральным, если соблюдаются все условия производства.

Одним из главных преимуществ аммиака перед водородом является удобство транспортировки. Если водород необходимо хранить при -253 °C или сжимать до 700 бар, то аммиак становится жидкостью уже при -33 °C, что делает его более удобным для логистики. Однако с технологической точки зрения аммиак предъявляет свои требования: для воспламенения необходима температура свыше 650 °C — гораздо выше, чем у бензина (250 °C) или дизеля (около 350 °C).

Именно по этой причине аммиачный двигатель требует второго топлива — чаще всего дизеля или водорода — чтобы достичь необходимой температуры воспламенения.

Конкретные технические характеристики и данные о мощности пока не раскрываются. В компании лишь подчёркивают, что агрегат будет соответствовать высоким требованиям в горнодобывающем и строительном секторах по показателю плотности мощности.

Вопрос о полном отсутствии выбросов CO₂ остаётся открытым. Аммиак может быть углеродно-нейтральным, но это зависит от источника получения водорода и технологии его переработки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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