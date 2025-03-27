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Renault Kwid меняет правила игры: доступный электрокар, который можно позволить себе уже сейчас

2:08
Авто

Электрический Renault Kwid становится реальной возможностью для тех, кто хочет пересесть на электромобиль, не тратя при этом целое состояние. При стартовой цене около 100 тысяч реалов он занимает позицию самого дешёвого электромобиля на бразильском рынке. Это компактная городская модель, созданная для повседневной мобильности без лишних затрат и сложностей.

Renault Kwid
Фото: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1eXVm6IG6xk by The Drivers Hub, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Renault Kwid

Маленький, но практичный

Renault Kwid оснащён электромотором мощностью 65 л. с. — достаточно для городских поездок, где важны не скорость, а надёжность и экономичность. Запас хода — 185 километров, чего с запасом хватает на рабочие будни или поездки по делам. Особенно удобно это для тех, кто может заряжать машину дома ночью.

Умный выбор для города

Дизайн Kwid подчёркивает его главные качества — компактность, энергоэффективность и простоту. Внутри — всё необходимое для комфортной езды. Современные технологии не забыты: водитель получает доступ к базовым функциям безопасности и удобства.

Именно в городском ритме Kwid раскрывается полностью: он экономичен, тих, удобен в парковке и не требует сложного обслуживания. Это не роскошь, а логичный шаг к экологичному будущему.

Почему Kwid лучше других электромобилей

Главное преимущество — цена. Kwid делает электротранспорт доступным для широкой аудитории. Его простота — это плюс для тех, кто ищет надёжность, а не пафос. Он рационален, удобен и при этом остаётся экологически чистым.

А для дальних поездок подойдёт

Скорее нет. Автономность 185 км — отличный показатель для города, но не для трассы. Для дальних поездок лучше подойдут модели с увеличенным пробегом и развитой сетью зарядных станций. Но как второй автомобиль в семье или как повседневное решение для мегаполиса — Kwid показывает себя с наилучшей стороны.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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